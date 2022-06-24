İhsan Şenocak Hoca anısını anlatıyor: Mahmut Hocaefendi bana 'gitme' dedi

Recep Yeşil İstanbul

Çağımızın önde gelen İslam alimlerinden, mutasavvıf, İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede Hakk'a yürüdü.

Ustaosmanoğlu bugün Fatih Camii'nde kılınacak cuma namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.

Müslümanlar Fatih'e akın etti

Cenaze töreni için Fatih Camii’ne akın eden Müslümanlar drone ile havadan görüntülendi.

"Mahmut Hocaefendi bana 'gitme' dedi"

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, çağımızın önde gelen İslam alimlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu ile anısını anlattı.

Şenocak şu ifadeleri kullandı:

"Ben ilahiyatı bitirdiğimde Amerika'ya gidecektim. Gittim muhterem Mahmut Efendiye. Dedim ki; 'hocam ben Amerika'ya gitmek istiyorum. Orada doktora yapmak istiyorum.' Babam da dedi ki 'Eğer o müsaade ederse gidersin.'

Dedi ki; 'Babanın bir düşmanı olsa. Sen de babanın düşmanıyla sabahtan akşama kadar otursan muhabbet etsen, baban da baksa zoruna gider mi?' 'Gider efendim' dedim. Peki Amerika'da kim sana doktora verecek? dedi. 'Orada oryantalistler var onlar verecek' dedim. 'Bunlar efendimiz (a.s.) inanırlar mı? Hayır inanmazlar. Bunlar efendimiz (a.s.) hakaret ederler mi? Ederler. Peki babanın düşmanıyla oturup muhabbet etmiyorsun da Allah resulünün düşmanlarına talebe olsan, ondan diplomayla peygamberimizin huzuruna çıkabilir misin?' dedi. Orada döndüm."