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Gündem

İhsan Şenocak açıkladı: Hz. Ebû Eyyûb el-Ensârî'nin Ayasofya kerameti bugün ortaya çıktı

İhsan Şenocak Hoca, Ayasofya'nın açılışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 22:16:00 -

İhsan Şenocak Hoca, "Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinin bugün ortaya çıkan Ayasofya kerameti" notuyla bir video paylaştı. 

İhsan Şenocak videoda, Ayasofya Camii ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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