İhsan Şenocak açıkladı: Hz. Ebû Eyyûb el-Ensârî'nin Ayasofya kerameti bugün ortaya çıktı
İhsan Şenocak Hoca, Ayasofya'nın açılışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İhsan Şenocak Hoca, "Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinin bugün ortaya çıkan Ayasofya kerameti" notuyla bir video paylaştı.
İhsan Şenocak videoda, Ayasofya Camii ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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