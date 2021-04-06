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Ekonomi İhracatta transit işlemleri kolaylaşacak
Ekonomi

İhracatta transit işlemleri kolaylaşacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, firmaların sıfır bürokrasiyle beyanname açabilmelerini için ‘Kolay İhracat Noktaları’ adlı projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 21:40:00 -
İhracatta transit işlemleri kolaylaşacak

Pekcan, projeyle ihracatta transit prosedürlerini önemli ölçüde azalttıklarını bildirdi. İhracatçılara ofislerinden beyanname açabilme ve eşyalarını hiç vakit kaybetmeden fabrikalarından yükleyerek izinli göndericilerin tesislerine yollayabilme imkânı tanıdıklarına işaret etti. Pekcan, “Bundan böyle transit beyannamesi açılmasına, mühür tatbik edilmesine, gümrük müdürlüğüne uğranılmasına veya evrak götürülmesine gerek kalmayacak, taşımacı aynı sistemle yol boyunca ihracat eşyasını toplayarak ilerleyebilecek. Belge kontrolü elektronik ortamda yapılacak, ihtiyaç duyulması halinde fiziki denetim ise izinli göndericinin tesislerinde gerçekleştirilecek” şeklinde konuştu. HAYIRLI OLSUN ‘Kolay İhracat Noktaları’ sayesinde daha düşük maliyetle yük taşınabileceğine dikkat çeken Pekcan, “Avrupa Birliği’nde (AB) uygulanan merkezi gümrüklemenin Türkiye’deki ilk aşamasını oluşturan projenin tüm iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.

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