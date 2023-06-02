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Ekonomi İhracatta tarihi rekor
Ekonomi

İhracatta tarihi rekor

Yeniakit Publisher
2023-06-02 11:47:00 -
İhracatta tarihi rekor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2023 yılı Mayıs ayında ihracatının yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı rakamına ulaşıldığı anlamına geliyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayı ihracat rakamını açıkladı. Bakan Muş, rakamın tüm zamanların en yüksek mayıs ayı rakamı olduğunu söyledi.

Bakan Muş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılı Mayıs ayında ihracatımız yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu, tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracat değeridir. İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir"

2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat %14,4 oranında artışla 21 milyar 651 milyon Dolar, İthalat %16,0 oranında artışla 34 milyar 312 milyon dolar oldu. 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise, ihracat %0,2 oranında artışla 102 milyar 521 milyon dolar, ithalat %8,9 oranında artışla 158 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre;
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İhracat, %14,4 oranında artarak 21 milyar 651 milyon dolar,

İthalat, %16,0 oranında artarak 34 milyar 312 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, %15,3 oranında artarak 55 milyar 963 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

İhracat, %0,2 oranında artarak 102 milyar 521 milyon dolar,

İthalat, %8,9 oranında artarak 158 milyar 625 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, %5,3 oranında artarak 261 milyar 146 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında toplam enerji ithalatı yüzde 23,6 azalarak 5,3 milyar dolara geriledi.

Bakanlık, deprem felaketi sonrası ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını kaydetti.

Mayısta altın ithalatı 3 milyar dolar, motorlu kara taşıtları ithalatı 2,9 milyar dolar, makine ithalatı ise 6,4 milyar dolar oldu.

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