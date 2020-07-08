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Ekonomi

İhracatta normalleşmeye müttefik etkisi

Türkiye küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen haziran ayında 144 ülkeye ihracatını 2.43 milyar dolar artırmayı başardı. Bu 144 ülkenin 119’unda artış yüzde 10’un, 61’inde ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 10:57:00 -
İhracatta normalleşmeye müttefik etkisi

Haziran ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 202 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke 1 milyar 293 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 13 milyon dolarla İngiltere ve 792 milyon dolarla ABD oldu. Üç ülkeye ihracat önemli oranda arttı. Haziran ayında 304 milyon dolar ihracat artışıyla Birleşik Krallık ilk sırayı aldı. Ardından 272 milyon dolarla ABD ve 162 milyon dolarla İsrail geldi.

Almanya başı çekiyor

Şu anda Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı Almanya. Söz konusu ülkeye motor aksamları ve parçaları, karayolu taşıtları ile tekstil ürünleri satılıyor. İhracatta makine, nükleer reaktör ve kazanlar ile elektrikli cihazlar, eczacılık ürünleri ve optik aletler de öne çıkıyor.

Önemli yatırımların adresi olan İngiltere’ye gerçekleştirilen ihracatta da altın, binek otomobilleri, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, kablolar, tişörtler, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, kadın ile çocuk kıyafetleri, kazaklar, erkek gömlekleri, monitörler, projektörler, TV alıcıları ön planda.

 Hedef 100 milyar dolar

100 milyar dolar ticaret hedefi konulan ABD’ye gönderilen ürünlerin başında traktör parçaları ile çimento, bakır ve plastik mamülleri bulunuyor. Ülkeye ayrıca demir ve çelik gibi emtialar, halı ile çocuk elbiseleri, mineral yağlar yollanıyor. Ankara ve Washington yönetimi ticareti arttırmak için önemli adımlar atıyor. Bu adımların meyvelerin vereceği ve ürün ithalatı ile ihracatının katlanacağı öngörülüyor.

Türkiye her sene Almanya’ya 19-20 milyar dolar, İngiltere’ye 9-10 milyar dolar, ABD’ye ise 8-9 milyar dolar tutarında ihracat yapıyor.

Yeni ticari görüşmelerin ve anlaşmaların da rolüyle bu rakamların yukarı taşınacağı tahmin ediliyor.

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