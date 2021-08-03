İhracatta hedef aşıldı tarihi rekor kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Son 12 aylık ihracatımız 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz” dedi. Bakan Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Bakanlık Konferans Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

En yüksek Temmuz ihracatı

Yılın ilk yarısının rekorlarla kapatıldığını ve haziranda aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşıldığını anımsatan Muş, “Temmuz ayı ihracatımız da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz ayı ihracatıdır” diye konuştu.

“Yeni bir Cumhuriyet rekoruna imza atmıştır”

Muş, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dikkate alındığında iş günü bazında ihracat tutarının da oldukça yüksek olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: “Bu sayede ocak-temmuz dönemi ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 121,4 milyar dolara yükselmiştir. Yine pandemi öncesine göre kıyaslarsak 2019 yılı ocak-temmuz dönemine göre de ihracatımız yüzde 16,4 artış sağlamıştır. Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz. İthalatımız ise temmuz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17 artış ile 20,7 milyar dolar olmuştur. Ocak-temmuz döneminde ithalatımız, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 146,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş durumdadır.”

Firma sayısı da artıyor

Dış ticaret hacminin de 268,2 milyar dolara yükseldiğini belirten Muş, “Bir diğer önemli gösterge olarak ihracatın ithalatı karşılama oranı, ocak-temmuz döneminde, geçtiğimiz yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 82,7’ye çıkmıştır. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız ocaktemmuz döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 azalarak 25,5 milyar dolara gerilemiştir. İhracat tutarımız kadar, ihracata yönelen firma sayımızdaki artış da ihracatın tabana yayılması açısından bizleri sevindirmektedir. Ocak-temmuz döneminde ihracat yapan firma sayısı yüzde 10 artışla 80 bine yaklaşmıştır” diye konuştu.

Göstergeler yüzde 20 büyümeye işaret ediyor

Ülke ekonomisinde 2020’nin son çeyreğinde yakalanan ivmenin bu yılın ilk çeyreğinde de devam ettiğini ve yüzde 7’lik bir büyüme performansı yakalandığını anımsatan Muş, öncü göstergelerin bu ivmenin güçlenerek devam ettiğine işaret ettiğini aktardı. Muş, ekonomik verilerdeki olumlu seyre değinerek, “Özellikle, başta istihdam potansiyeli olmak üzere, birçok açıdan ekonomimizin önemli bir parçası olan hizmet sektöründeki toparlanmayı bir hayli önemsiyoruz. Göstergeler ikinci çeyrekte, baz etkisinin de katkısıyla yüzde 20 civarında ciddi bir büyümeye işaret etmektedir. Hep söylediğimiz gibi, büyümenin miktarı kadar sağlıklı ve dengeli olması da çok önemlidir. Ekonomimiz talep, üretim ve ihracat açısından dengeli bir büyüme ortaya koymaktadır. Bu durum, cari işlemler dengemizde yapısal bir iyileşmenin önünü açmakta, dış kaynak ihtiyacını azaltarak ekonomimizin sürdürülebilir temeller üzerinde yükselmesine imkan tanımaktadır” ifadelerini kullandı.

Yeni hedef 300 milyar $

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Ülkemiz, pandemi sürecinin sonlanması ve tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşümle beraber yükseliş ivmesini sürdürmeye devam edecek. Mevcut yükseliş ivmemiz gösteriyor ki en fazla 5 sene içerisinde 300 milyar dolarlık ihracata hep beraber ulaşacağız” dedi. Son 12 ayda 201 milyar 46 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, yıllık ihracat hedefinin de oldukça üzerinde bir rakama erişildiğini bildiren İsmail Gülle, şöyle devam etti: “Bu rakamla beraber, sadece 2021 yılı hedefimiz olan 184 milyar doları değil, 2022 hedefi 198 milyar doları da aşmayı başardık. Şimdi gözümüzü 2023 hedefine diktik. Şimdi elde ettiğimiz tüm kazanımlarımızı koruyarak yeni başarılar için daha da kenetleneceğiz.”