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Ekonomi “İhracatımız çoğu ülkeye göre olumlu seyir izliyor”
Ekonomi

“İhracatımız çoğu ülkeye göre olumlu seyir izliyor”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “İhracat, temmuz ayının sonuna denk gelen tatil etkisinin uzamasıyla ilk 10 günde düşük seyirde başladı, ayın son 20 gününe bakıldığında, pandemi öncesi dönemdeki günlük ihracat rakamlarını yakaladık” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:52:00 -
“İhracatımız çoğu ülkeye göre olumlu seyir izliyor”

2020’nin ilk iki çeyreğinde Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyüme rakamına ulaştığını anımsatan Gülle, şunları kaydetti: “Bu yılın ikinci çeyreğinde, ABD yüzde 31,7, Birleşik Krallık yüzde 22,8, İspanya yüzde 22,2, Fransa yüzde 19,2, Avrupa Birliği ülkeleri ise ekonomisinde ortalamada yüzde 14,1 daralma kaydetti. Aynı dönemde ülkemiz ekonomisi, beklentilerin üzerinde performans göstererek yüzde 9,9 küçülmeyle karşı karşıya kaldı. Tüm bu veriler, ülkemizin üretime ve ihracata dayalı büyüme modelindeki başarısını gözler önüne seriyor. Küresel ticaret penceresinden bakıldığında ise, ülkemizin ihracatının çoğu ülkeye göre olumlu bir seyir izlediği görülüyor. Yılın ilk yedi aylık döneminde ülkelerin ihracatını incelediğimizde, Norveç’in ihracatının yüzde 24, Hindistan’ın ihracatının yüzde 22, Japonya’nın ihracatının ise yüzde 16 düştüğünü görüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, ‘Gelecek parlak, Gelecek ihracat.’”

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