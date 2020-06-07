İhracatı Marmara sırtlıyor

İhracatını en çok artıran şehir yüzde 981’le Yalova oldu. Bu şehrimizi yüzde 460’la Kastamonu ve yüzde 324’le Gümüşhane izledi. Yalova’da gemi ve yat sektörü ihracatını 3 bin 491’e, Kastamonu’da demir-demir dışı metaller sektörü ihracatını 320’ye katladı. Zonguldak’ta çelik sektörünün ihracatını yüzde 544, Balıkesir’de ise elektrik-elektronik sektörünün ihracatını yüzde 449 arttırdığı görüldü.

Otomotiv rakipsiz oldu

İhracatta birinciliği 1 milyar 12 milyon dolarla ‘Motorlu Kara Taşıtları’ faslı göğüsledi. En fazla ihracat yapılan diğer fasıllar ise 914 milyon dolarla ‘Kazanlar ve Makinalar’, 569 milyon dolarla ‘Kıymetli Taşlar’ oldu. Mayıs’ta otomotiv sektörü 1 milyar 203 milyon dolarla başı çekti. Ardından 1 milyar 177 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörü, 840 milyon 203 bin dolarla hazır giyim sektörü geldi. 2019’un aynı ayına göre otomotiv sektöründe yüzde 56.3, kimyevi maddeler sektöründe yüzde 39.1, hazır giyimde yüzde 48.2 düşüş gözlendi. Bu arada KOBİ İhracat Seferberliği eğitimleri meyvelerini verdi. Geçen ay ihracat ailesine bin 117 firma katıldı. Bu firmalar 83 milyon 284 bin dolarlık ihracata imza attı. Mayısta toplam 32 bin 651 şirket ihracat gerçekleştirdi.

İyi bir sınav verdik

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin Corona virüse (Covid-19) karşı iyi bir imtihan verdiğini söyledi. Gülle, “Ülkemiz, imalat sanayimizin üretimdeki çeşitliliği ve esnekliğiyle salgın sürecinde herhangi bir üründe tedarik sorunu yaşamadı. Ne yazık ki bu tarz örnekleri pek çok ülke, en çok ihtiyaç duydukları anda yaşadı. Şoklara dayanıklı bir yapıya sahip olan ticaret kültürümüz ülkemizin her alanda küresel virüs salgınından en az etkilenen ülkelerden biri olmasında büyük rol oynadı” dedi. İhracatçıların zorlu sürecin atlatılması için tüm imkânlarını seferber ettiklerini anlatan Gülle, şu ifadeleri kullandı: “Yeni dönemin getirdiği sorunların hızlıca çözüme kavuşturulabilmesi adına tüm birimlerimizle gerek sahada gerekse sanalda ışıklarımızı bir gün dahi söndürmeden çalıştık. Olağanüstü koşulların fevkalade fırsatları barındırdığına inanıyoruz. Gerek salgın sürecinin yönetilmesi gerekse salgın sonrasında ortaya çıkacak fırsatların öngörülmesi ve değerlendirilmesi anlamında birçok farklı çalışmayı hayata geçirdik. TİM olarak dış ticarette normalin ötesi için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz.”