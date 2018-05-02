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İhracatçılardan ‘ithalat’ uyarısı

Son 7 ayda ihracatta çift haneli artışlara dikkat çeken TİM Başkanı Büyükekşi, “Ancak ithalattaki artış ihracattaki başarımızı gölgede bırakmamalı” uyarısında bulundu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:03
İhracatçılardan ‘ithalat’ uyarısı

İhracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 10,4 artışla 54,7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10,7 artarak 161,1 milyar dolara yükseldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2018’in nisan ayına ilişkin ihracat verilerini, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Simfer Fabrikası’nda açıkladı.

HER AY ÇITA YÜKSELİYOR

Büyükekşi, son 12 aylık ihracatta 160 milyar doları aşmanın gururunu yaşadıklarının altını çizdi. Büyükekşi, yıl sonuna kadar her ay çıtayı daha da yükselteceklerine işaret ederek, şunları söyledi: “İhracat rakamında 170 milyar doların üzerine çıkacağız. TİM olarak 2016 Kasım ayından bu yana, yani 1,5 yıldır ihracatta artış açıklıyoruz. Son 7 aydır ise ihracatımızdaki artış çift haneli. Miktar bazında bakıldığında ihracat Nisan ayında yüzde 1,2 azalarak 9,5 milyon ton oldu. Parite değişimlerinin ihracatımızı nasıl etkilediğine bakacak olursak, nisan ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 876 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunda özellikle avro-dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili.”

“İTHALAT, İHRACATI GÖLGEDE BIRAKMAMALI”

İhracatçılar olarak 2018’i ‘Rekorlar Yılı’ ilan ettiklerini ifade eden Büyükekşi, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Ocak ve Şubat aylarında eriştiğimiz ihracat rakamları ilgili ayların zirvesinde. Mart ayında ise tarihte ilk defa 15 milyar dolar barajını aştık. İhracat artışına ilişkin açıklamalarda, bazen ithalatın daha fazla arttığı eleştirisi geliyor. Evet, ihracat/ithalat dengesini daha yüksek seviyelere çıkarmalıyız. İhracatın ithalatı karşılama oranı bizim de takip ettiğimiz, önem verdiğimiz bir veri. Ancak ithalattaki artış ihracattaki başarımızı gölgede bırakmamalı.”

“BELİRSİZLİK, TEREDDÜTLERE YOL AÇIYOR”

Mehmet Büyükekşi konuşmasında 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere de değindi. Seçimlerin erken bir tarihe alınmasını çok olumlu bir gelişme olarak gördüklerini belirten Büyükekşi, “İş dünyası olarak en önemli önceliğimiz, her alanda belirsizliğin ortadan kalması. Çünkü, belirsizlik ortamı, hem iç hem de dış yatırımcılarda bir tereddütte sebep oluyor” dedi.

Seçim sürecinin geride kalması ile birlikte, yeniden yapısal reformlara hız verileceğine dikkati çeken Büyükekşi, ekonomiyi, ihracatı, yine en önemli gündem maddesi haline getireceklerini, yatırım, ihracat ve istihdam olanakları ile 2023 hedeflerine ulaşılacağını dile getirdi.

TİM Başkanı Büyükekşi, nisan ayında 60 ihracatçı birliğinde seçimlerin yapıldığını, bayrağı devralan isimlerin çok daha fazla çalışması gerektiğini vurguladı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:03
  1. Kayseri
  2. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi
  3. TİM
  4. ihracat
  5. ithalat

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