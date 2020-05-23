  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

En güzel arefe günü mesajları | Arefe günü sözleri

Evde geçirilecek bayramda 'dengeli beslenme' önerisi

Koronavirüs sürecinde plastik poşet kullanımı arttı

Subay sicillerine 'salgın' düzenlemesi

Terör bağlantısı nedeniyle 1458 kişi bilirkişilikten çıkarıldı
için kalan
Ekonomi

İhracatçılardan bankalara çağrı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Sektörler Konseyi’nde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, pandeminin küresel çapta etkileri hakkında bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:39:00 -
İhracatçılardan bankalara çağrı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Sektörler Konseyi’nde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, pandeminin küresel etkilerinin, dünyanın önde gelen ekonomilerindeki pek çok tanınmış marka için ciddi finansman zorluklarını da beraberinde getirdiğini ifade ederek, “Bu durum, Türkiye için marka satın alma noktasında yeni fırsatları gündeme getirmektedir. Bu nedenle, Eximbank başta olmak üzere bankalarımızca, yurtdışında marka satın alma sürecinin desteklenmesini mutlaka radarımıza almamız gerekiyor. Küresel rekabette Kovid-19 sonrası oluşacak bu yeni dönem, Türkiye’nin iddiasını artırabilmesi adına ölçek ekonomisine de ağırlık vermesini gerektirmekte. Bu nedenle, şirket birleşme ve satın almalarını canlandırmamız gerekecek” dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı