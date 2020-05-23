İhracatçılardan bankalara çağrı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Sektörler Konseyi’nde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, pandeminin küresel etkilerinin, dünyanın önde gelen ekonomilerindeki pek çok tanınmış marka için ciddi finansman zorluklarını da beraberinde getirdiğini ifade ederek, “Bu durum, Türkiye için marka satın alma noktasında yeni fırsatları gündeme getirmektedir. Bu nedenle, Eximbank başta olmak üzere bankalarımızca, yurtdışında marka satın alma sürecinin desteklenmesini mutlaka radarımıza almamız gerekiyor. Küresel rekabette Kovid-19 sonrası oluşacak bu yeni dönem, Türkiye’nin iddiasını artırabilmesi adına ölçek ekonomisine de ağırlık vermesini gerektirmekte. Bu nedenle, şirket birleşme ve satın almalarını canlandırmamız gerekecek” dedi.