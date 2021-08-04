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Ekonomi İhracatçılar sokağa indi
Ekonomi

İhracatçılar sokağa indi

Türk iç giyim sektörünü dünya vitrinine çıkaran ve 100 milyon dolar ihracat hedefi taşıyan Linexpo Sokak Festivali, 2 bin 200 yabancı alıcının katılımıyla başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 22:33:00 -
İhracatçılar sokağa indi

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) tarafından İstanbul Yeşildirek’te düzenlenen ve 500 iç giyim üreticisini yabancı alıcılarla bir araya getiren Linexpo Sokak Festivali’nin açılışı gerçekleştirildi. İspanya’dan Tanzanya’ya kadar 119 ülkeden gelen iç giyim alıcılarını buluşturan sokak festivalinin açılışı için İstanbul Erkek Lisesi’nde geniş katılımlı bir tören düzenlendi.

Büyük adımlar cesaretle başlar

Törende konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, iç giyim sektöründe düzenlenen ilk sokak festivalinin etkinliği daha anlamlı kıldığını söyledi. Gülle, “Büyük adımlar cesaretle başlar. Geçen yıl ihracatını en çok artıran sektörlerden olan iç giyim ve çorap sektörünün başarılarının devam edeceğini düşünüyoruz. Bu yıl iç giyim ve çorap ihracatında 1 milyar dolarlık rakamın geçileceği sözü verildi. Biz de başkanımıza (TİGSAD Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Kanpolat) güveniyoruz” diye konuştu. Açılış konuşmaları sonrası bazı protokol katılımcılarına ve sponsor firmaların temsilcilerine destekleri nedeniyle plaket takdim edildi. Törenin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar eşliğinde oluşturulan kortej, festival alanına dönüştürülen Yeşildirek sokaklarında katılımcı firmaları ziyaret etti. İç giyim ve çoraba dair her şeyin sergilendiği, 500 Türk üreticisinin katıldığı, 2 bin 200’ü yabancı olmak üzere binlerce katılımcının ağırlanacağı fuar, 6 Ağustos’ta sona erecek.

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