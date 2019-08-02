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İhracat yeniden yükselişte

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Haziran ayındaki düşüşün ardından ihracatın yeniden yükseliş trendine geçtiğini söyledi.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:49
İhracat yeniden yükselişte

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Haziran ayındaki düşüşün ardından ihracatın yeniden yükseliş trendine geçtiğini söyledi.


2019 Temmuz ayı ihracat verilerini değerlendiren Tuncay Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada Haziran ayında 9 günlük bayram tatili nedeni ile düşen ihracatın Temmuz ayında yeniden yükseliş trendine girdiğini belirterek, Kurban Bayramında tatilin uzamaması gerektiğine ifade etti.Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi. :


“Gaziantep, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 artışla 664 milyon 978 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat yapan iller arasında 6. Sıradaki yerini koruyan Gaziantep yılın ilk 7 aylık döneminde de ihracatını yüzde 9,2 arttırdı. Bu rakamlarla il ve ülke ekonomisine katkı sunan değerli ihracatçılarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gerçekten zor bir şeyi başarıyorlar, emeklerine sağlık.”


"Üyemize ihracat danışmanlığı yapıyoruz"


GTO Başkanı yıldırım, açıklamasında üyelerin güvenli ihracat yapabilmesi için danışmanlık yaptıklarını da anlatarak, "İhracat yapmanın kolay ve güvenli hali için danışmanlık hizmeti vermek üzere Odamızda Dış Ticaret İstihbarat Birimi oluşturduk. Hangi pazara, hangi müşteriye, hangi ürün, hangi yolla satılır sorularına yanıt bulmak için oluşturduğumuz birim ile şehrimizin ve bölgemizin dış ticaretine katkı sunmayı hedefliyoruz. Artık fiziksel sınırları kaldıran, mesafeleri tek bir tuş uzaklığına indiren e-ticaret ve e-ihracat noktasında da üyelerimize danışmanlık yapmaya hazırlanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:49
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