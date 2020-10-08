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Ekonomi İhracat yapan firma yetkililerine hususi pasaport süresinde değişiklik
Ekonomi

İhracat yapan firma yetkililerine hususi pasaport süresinde değişiklik

İhracat yapan firma yetkililerine, hususi damgalı pasaport verilmesine dair esaslar çerçevesinde verilen pasaportların süresi 2 yıldan 4 yıla uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:47:00 -
İhracat yapan firma yetkililerine hususi pasaport süresinde değişiklik

Resmî Gazete'nin dünkü sayısında yer alan ve sözü edilen kararda değişiklik yapan kararla, kararda "Bakanlık" olarak atıf yapılan Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olarak değiştirildi. Bunun üzerine pasaport başvuruları İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na yapılacak.

Yeni düzenlemeyle, hususi damgalı pasaport sahibi ihracatçı firma yetkililerinin, pasaportu alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri durumunda, pasaportu iade etmeleri için tanınan 15 günlük süre karardan kaldırıldı.

İade yükümlülüğünü yerine getirmeyen ihracat yapan firmanın yetkilileri için 10 yıl olarak öngörülen yeniden hususi damgalı pasaport verilme yasağının süresi ise dört yıla indirildi.

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