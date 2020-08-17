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Ekonomi

İhracat, tabana yayılarak artacak

İstişare Kurulu’nun 16. toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ilk fazı tamamlanan ‘Kolay İhracat Platformu’na ilişkin “İhracatı tabana yaymayı amaçlayan söz konusu sistemi en kısa sürede devreye alacağız” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:10:00 -
İhracat, tabana yayılarak artacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ‘Kolay İhracat Platformu’nun birinci fazının tamamlanarak kullanıma hazır hale geldiğini belirterek, “İhracatı tabana yaymayı amaçlayan söz konusu sistemi en kısa sürede devreye alacağız” dedi.

İstişare Kurulu’nun 16. toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün katıldı.

Pekcan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde nisanda 8 milyar 975 milyon dolar olan ihracatın, mayısta 9 milyar 956 milyon dolara, haziran 13 milyar 462 milyon dolara ve temmuzda da 15 milyar 11 milyon dolara yükseldiğini belirterek, bu değerle en yüksek ikinci temmuz ayı ihracat değerinin gerçekleştiğini vurguladı. 

Pekcan, Bakanlık olarak dijitalleşmeye çok önem verdiklerini, ihracatçıların da bu konuda çok istekli olduğunu belirterek, “Bakanlığımızın çok önemli projelerinden biri olan Kolay İhracat Platformu’nun birinci fazı tamamlanarak kullanıma hazır hale geldi. İhracatı tabana yaymayı amaçlayan söz konusu sistemin en kısa sürede tanıtımını yaparak, devreye alacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pekcan, sistemle ihracat yapmak isteyenlerin, ihraç etmek istediği ürüne ilişkin bilgilerden, ülke bilgilerine o ülkedeki pazar verilerinden, ihracatı yapılacak ürünü doğrudan etkileyen mevzuata, uluslararası anlaşmalardan doğan haklardan, ülkelerdeki vergi, kota gibi bilgilere akıllı ihracat robotu vasıtasıyla çok rahat ulaşabileceğini vurguladı.

Katılımcı STK başkanları da toplantıda özetle normalleşme sürecinde, Türkiye ekonomisinin gösterdiği performansa değinirken, gelecek dönemde başta dijitalleşme çalışmaları olmak üzere gündemlerinde olan ticari etkinlikler konusunda bilgiler paylaştı.

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