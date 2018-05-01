İhracat son 12 aylık dönemde 161 milyar dolar oldu
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolar olduğunu açıkladı.01 Mayıs 2018 Salı 11:48
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, bu yılın nisan ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.
Nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 10,4 artışla 54,7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10,7 artarak 161,1 milyar dolara yükseldi.
Kaynak: AA
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