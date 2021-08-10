‘İhracat İklimi’nde iyileşme sürüyor

Buna göre, haziranda 58,5 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 57,7’ye geriledi ancak yine de eşik değer 50,0’nin oldukça üzerinde kalarak ihracat ikliminde güçlü bir iyileşmeye işaret etti. Böylece, ihracat pazarlarındaki talep koşulları son altı ay boyunca iyileşme sergiledi. Türk imalatçılarının en önemli ihracat pazarlarını oluşturan ABD ve birkaç Avrupa ülkesinin tümünde, üretim hacmi temmuzda güçlü bir şekilde artmaya devam etti. Türk imalat sektörünün en büyük yurtdışı pazarı olan ve ihracattaki payı yaklaşık yüzde 10 olan Almanya’da üretim artışı ivme kazandı. Almanya’da büyüme hızı rekor düzeye ulaşırken, İtalya’da da üç buçuk yılın en yüksek seviyesinde kaydedildi. IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şu değerlendirmelerde bulundu: “Temmuz ayında Türk imalat sanayicilerinin tüm kilit ihracat pazarlarında ekonomik aktivite canlanmaya devam etti. Büyümede sağlanan süreklilik, ihracatçıların gelecek aylardaki satış performansını destekleyecektir. Bununla birlikte, Covid-19 salgını hala açık bir tehdit olmaya devam ediyor ve birçok Asya pazarının ekonomik aktivitesinde keskin düşüşlere neden oluyor. Her ne kadar Türk imalatçıları söz konusu pazarlardaki zayıflıklardan fazla etkilenmese de bu zayıflıkların halihazırda sıkıntılı seyreden küresel tedarik zincirlerine olası etkileri endişeye yol açabilir.”