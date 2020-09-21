İhracat başarılarımızla da ön plandayız! Ülkemize sipariş yağıyor

V şeklinde toparlanan ekonomisiyle takdir toplayan Türkiye’ye Avrupa ve Asya’dan art arda ürün talebi geliyor. Dev firmaları, ünlü markaları ve yenilikçi ürünleriyle rakiplerini geride bırakan ülke, ihracatını yukarı taşıyor. Bunu ilk 8 ayın verileri net bir şekilde ortaya koyuyor.

Dezenfektana talep yoğun

Nitekim kimyevi maddeler sektörünce ocak-ağustos döneminde 11.5 milyar dolarlık ihracata imza atıldı. Pandemi tehdidinin damgasını vurduğu bu dönemde dezenfektan ihracatında yüzde 815.75, kolonya ihracatında yüzde 228.99, sabun ihracatında ise yüzde 43.65 artış kaydedildi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, üyelerine sipariş yağdığına işaret etti. Pelister, “Şükür ki üyelerimiz iyi bir imtihan veriyorlar. Corona virüsünden (Covid-19) ötürü en çok gereksinim duyulan hijyen ürünlerini süratle üretiyor ve ihraç ediyorlar” dedi.

Avrupa ülkeleri başı çekiyor

Makine sektörü tarafından da ilk 8 ayda 10.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İhracattan en büyük payı Avrupa ülkeleri aldı. Rakiplerinden daha başaralı bir grafik çizdiklerini dile getiren Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Ancak biz, bunu yeterli görmüyoruz. Makine imalatçılarımızın, ülkemizin mevcut üretim kapasitesini azami ölçüde değerlendirerek sınırlı döviz kaynaklarını verimli kullanmaları gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kritik uyarı

İmal ettikleri makineleri dünyanın 200 ülkesine sattıklarına dikkat çeken Karavelioğlu, “Mühendislik kalitemizi arttırarak teknolojik rekabette başa güreşiyoruz. Öte yandan ülkemiz, makine sektörünün sağladığı rekabet gücünü arkasına almalı almasına ancak toplam kapasitemizin üçte biri hala boşta bekliyor. Bu kapasiteyi kullanmamızın vakti geldi, geçiyor bile” uyarısında bulundu.

Mücevherciler ilerisi için umutlu

Mücevher sektörü ise yılın 8 ayında küresel ticaretteki zorlu koşullara rağmen 2.1 milyar dolarlık ihracat yaptı. Covid-19 paniğinin satışlarına darbe vurduğunu belirten Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, “Ama ilerisi için umutluyuz. Akılcı adımlar atılır, sektöre özgü teşvikler geliştirilir, mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılırsa içinde bulunduğumuz krizden kurtuluruz. Hep söylediğimiz gibi mücevher sektörü, stratejik bir sektördür ve Türkiye ekonomisi için yeni bir oyun planıdır” diye konuştu.

Ocak-ağustos aylarında 803 milyon dolarlık ihracat yapan deri sektörü, bu rakamı 2020 sonunda 1.5 milyar dolara yükseltmek için kolları sıvadı.

Çalışmalar netice veriyor

Yeni bölgelere açılmak; satış rekorları kırmak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, “Hamdolsun, çalışmalarımız netice veriyor. Zira ayakkabı ihracatımız 514 milyon doları, yarı işlenmiş veya bitmiş deri ve işlenmiş kürk ihracatımız 101 milyon doları, saraciye ihracatımız 100 milyon doları, deri ve kürk konfeksiyon ihracatımız da 87 milyon doları aştı” şeklinde konuştu.

200 ülkeye ürün satışı

Şenocak, “Gelinen aşamada deri sektörümüz 200’ün üzerinde ülkeye ürün yolluyor. Bu ülkelerin başında da Almanya, Rusya, İtalya, Irak, İspanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Romanya ve ABD bulunuyor” diye ekledi.

Zirveye oturduk

Hazır giyim sektörü ihracat hamlesi yapıyor. Pandemiden dolayı bahar aylarında büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalan sektörün ihracatı, ağustosta 1.5 milyar dolar olarak ölçüldü. Üyelerinin mayıs ayında yüzde 38.3’e kadar gerileyen kapasite kullanım oranlarının ağustosta yüzde 69’a dayandığını aktaran İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, şu açıklamalarda bulundu: “Firmalarımızın stoklarının süratle erimesinin yanı sıra maske ve koruyucu kıyafete gelen yoğun taleple haziran ayı ihracatımızda yüzde 25 artış elde ettik. Temmuz ihracatımız ise yüzde 8,4 artışla 1.8 milyon doları geçti. Aylık ihracatta ilk kez 1.8 milyar dolar çıtasının üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attık. Sektör olarak ağustos ayında da çok iyi bir performans gösterdik. Türkiye genel ihracatı yüzde 5.7 düşerken biz 10.9’luk artışla 1.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu sonuçla 5 yıl aradan sonra ihracatta lider sektör olarak yeniden zirveye oturduk.”