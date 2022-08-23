İhraç edilen savcılar üzerinden karalama operasyonu ters tepti! HSK, Timur Soykan'ı rezil etti

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HSK, Timur Soykan'ın bir telvizyon programında, "Savcının çetesi var ve çetesinin mensupları polis. Birlikte çalıştığı savunma şirketinin sahibinin sahibiyle bu işi yaparken İranlı ajanlarla parada anlaşamayıp çatışıyorlar. Mafyanın polisleri, yargıçları, savcıları var." ifadelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Bazı basın-yayın organlarında, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nca disiplin soruşturması icra edilen hatta ihraç kararları verilen kimi yargı mensupları hakkında, bu şahıslar yargısal görevlerine devam ediyor algısı oluşturacak şekilde bir takım iddialarda bulunulduğu gözlemlediğinden, Kurulumuzca basın açıklaması yapılması zarureti hâsıl olmuştur." diye başlayan açıklamada, Lütfi Kara, Osman Yarbaş ve Davut Yılmaz'ın meslekten men edildiği vurgulandı:

Cumhuriyet savcısı Lütfi (KARABACAK) KARA hakkında ilgili iddialar nedeniyle 05.03.2019 tarihinde Kurulumuzca soruşturma izni verilmiş, söz konusu kişi 10.12.2019 tarihinde meslekten çıkarılmıştır.

Cumhuriyet savcısı Osman YARBAŞ hakkında da ilgili iddialar nedeniyle 22.10.2021 tarihinde soruşturma izni verilmiş, bu kişi 18.08.2022 tarihinde meslekten çıkarılmıştır.

Cumhuriyet savcısı Davut YILMAZ ile ilgili iddialar nedeniyle ise 07.02.2022 tarihinde soruşturma izni verilmiştir. İlgili 08.02.2022 tarihinde tedbiren görevden uzaklaştırılmış, sonrasında adli mercilerce tutuklanmış olup, hakkındaki adli ve idari soruşturma süreci devam etmektedir.

'İtibar edilmemelidir'

"Görüldüğü üzere; yargı mensupları ile ilgili iddialar Kurulumuzca hassasiyetle takip edilmekte olup mevzuatımızdan kaynaklanan görev ve yetkilerimiz çerçevesinde durum ele alınarak süratle gerekli işlemlere tevessül edilmektedir." denilen açıklamada, Timur Soykan ve benzerlerinin açıklamalarına itibar edilmemesi istendi:

Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından haklarında disiplin işlemi yapılan kimi yargı mensupları hakkında işlem yapılmadığı algısı oluşturulması yargının itibarını ve yargıya olan güveni zedelemeye yönelik art niyetli haber ve paylaşımlar olup, itibar edilmemelidir.