İhraç edilen polislere FETÖ baskını! 25 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında son yayınlanan kararname ile meslekten ihraç edilen polis memurlarına operasyon düzenledi. Merkez Bursa olmak üzere Gemlik, Kestel, İnegöl ve Karacabey ilçeleri dahil olmak üzere 25 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen TEM ekipleri, 25 ihraç polis memurunu gözaltına aldı. Gözaltına alınan polisler emniyete götürüldü.