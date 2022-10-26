İhmalin altından Şalom’un damadı çıktı

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Önceki gün İstanbul Sefaköy’de meydana gelen ve Arel Üniversitesi binasının büyük bir kısmının yıkılmasına sebeb olan göçüğün altından kötü kokular yükseliyor. Üniversitenin bitişiğine 3 yıl önce açılan, okul yönetiminin uyarısına rağmen ‘Bir şey olmaz’ denilerek geçiştirilen ve önceki gün saat 16.00 sıralarında istinat duvarının çökmesiyle facianın eşiğinden dönülen konut projesinin Mar Yapı’ya ait olduğu ortaya çıktı. Medyanın büyük bir özenle isimlerini sakladğı Mar Yapı’nın ortaklarından birisi Münir Öztürk, diğeri ise Şalom gazetesi yazarlarından Beki Bardavid’in damadı Yusef Arslan olduğu öğrenildi. Yapımı yılan hikayesine dönen G HUB projesini üstlenen Mar Yapı’nın kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Yusef Arslan’ın, Bardavid’in kızı Alin Arslan ile evli olduğu belirlendi. Yaşanan ihmal nedeniyle faciadan kıl payı dönülmesine rağmen, Mar Yapı’nın ve ortaklarının isimlerinin medyada yer almaması, fonlu medyada uygulanan oto sansürü bir defa daha gözler önüne serdi.

Okul arsasında gözü mü var?

Öte yandan, Arel Üniversitesinin uyarılarına rağmen Yusef Arslan’ın ortağı olduğu Mar Yapı’nın gerekli güvenlik önlemlerini almaması soru işaretlerine sebep oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan’ın, “Maalesef iki üç senedir bu kazı, çukur yerinde durmakta. Biz bir hareket gördük binada. Geldik, uyardık kendilerini. Baktık bizi dinlemiyorlar” sözlerine rağmen uyarıların dikkate alınmaması, “Acaba Mar Yapı’nın üniversite arsasında gözü mü vardı” sorusunu akıllara getirdi.

‘Yıkılıp yeniden yapılması gerekir’

Öğrenime uzaktan eğitimle aksamadan devam edildiğini belirten Altan, “Pandemiden dolayı altyapımız zaten vardı. Sonra da tabii burada eğitim devam edilmeyeceği için ikinci planımızı da yapacağız. Diğer kampüslerimiz sağlam. Sadece Sefaköy’deki kampüs binadan oluşuyor. Binanın kaderi ise üst yönetimin karar vereceği şeyler bunlar. Şahsi görüşüm, yıkılıp yeniden yapılması gerekir. Onarım, güçlendirme çalışması biraz daha maliyetli olabilir” dedi.