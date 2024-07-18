İHL’li İsmail Gazze'ye şifa olacak!

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelerek Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Gazzeli İsmail Aksoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk bin arasına girerek büyük bir başarıya imza attı. Terör devleti İsrail’in 287 gündür Gazze’de soykırım yaptığı bir dönemde Gazzeli bir öğrencinin elde ettiği bu başarı ailesi ve Gazze’deki mazlumların yüreklerini serinleten güzel bir gelişme oldu.

Savaşın başından beri anneannesi, dayıları, teyzesi başta olmak üzere Gazze’deki 40’ı aşkın yakını şehit olan İsmail Aksoy, yaşadığı duyguları akit’e, “YKS’de ilk bine girme başarısı göstermekten dolayı çok mutluyum. Savaşın başından beri ailece aklımız hep Gazze’de, orada her gün bombalanan, şehit edilen yakınlarımızda. Gazze’deki mazlumların içinde bulunduğu zor koşulları düşünerek gözyaşlarıyla ders çalıştım. Orada yaşanan acıları düşünmekten uyku uyuyamaz olduk. Ben de çalışmaya ağırlık verdim. Allah’a şükürler olsun YKS’de ilk bin arasına girdim. Bu sayede tıp fakültesine gidip mazlumlara yardım etmek için hayalini kurduğum doktorluk mesleğine adım atabileceğim. Hedefim iyi bir doktor olup hem Türkiye’ye hem de Filistin’e olan vefa borcumu ödemek. En büyük hedeflerimden biri de kazandığım parayla Gazze’ye cami yaptırmak” ifadeleriyle aktardı.

İsmail’in babası Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dr. Öğretim Görevlisi Filistinli akademisyen Dr. Adil Aksoy da, “Çocuğumuzun başarısı, Gazze’de yaşanan büyük acıların arasında yüreğimize bir nebze su döktü. 7 Ekim 2023’te İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 40’tan fazla yakınımızı şehit verdik. Gazze’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. İnsanlar bombalar altında can verirken aynı zamanda zalim İsrail’in ablukası yüzünden açlık ve türlü hastalıkların pençesinde kıvranıyor. Oğlumuz İsmail de orada yaşanan mezalime çok üzülüyor. Bu yüzden hem oradaki mazlumlara hem Türkiye’ye faydalı olabileceği bir alan seçmek istedi. Doktor olmak istiyor. YKS’de ilk bine girerek tıp fakültesine girmeye hak kazandı. Şimdiden iyi bir doktor olup Gazze’deki mazlumlara yardım elini uzatmanın hayalini kuruyor. İslam ümmeti olarak çalışkan, donanımlı, acımasız dünya koşulları ile başa çıkabilecek nesiller yetiştirmek zorundayız. Ancak bu şekilde güç koşullar ve İslam düşmanlarıyla başa çıkabiliriz. Çocuklarımızı, vatan, ümmet sevgisiyle büyütüp hayata hazırlamalıyız. İnşallah oğlumuz İsmail de vatanına, ümmete faydalı iyi bir doktor olup güzel hizmetlerde bulunur” şeklinde konuştu.

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