İHL’lerin başarısı hazımsızlara net bir mesaj oldu

R. Ekrem Şahan Ankara

İmam Hatip Liselerinin 2019 YKS başarısını TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, Akit’e değerlendirdi. Yükseköğretime geçiş sınavlarına 2,5 milyondan fazla öğrencinin müracaat ettiğini belirten TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, “Bu öğrenciler arasında sınav sonucunda ilk yüz kişi arasında 17 İmam Hatipli öğrencimizin, ilk bin kişi arasında ise yüzün üzerinde İmam Hatipli öğrencilerinin bulunması bu okullar üzerinde yapılan tartışmalara öğrencilerimizin verebileceği en güzel cevap olmuştur.” dedi.

“Özellikle belli merkezlerce üretilen İmam Hatiplerde başarının düştüğüne dair sürdürülen kara propaganda ve algı operasyonlarının, imam hatip okullarının sayısının gereğinden fazla artırıldığına dair söylemlerin bu başarılar ile birlikte ne kadar anlamsız duruma geldiği görülmüştür” diyen Öksüz, “İmam Hatip Ortaokulları’ndan, İmam Hatip Liselerine geçiş yapan öğrencilerimizin de gelecek eğitim öğretim sezonuyla birlikte üniversite sınavlarına girmeye başlaması bu başarıları kat be kat artıracaktır inancını taşıyoruz” dedi.