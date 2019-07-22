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İHL’lerin başarısı hazımsızlara net bir mesaj oldu

YKS'de büyük başarı yakalayan İmam Hatipli öğrenciler, İHL'ler üzerinde yürütülen kara propagandaya karşı tokat niteliğinde bir cevap oldu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:17
İHL’lerin başarısı hazımsızlara net bir mesaj oldu

 R. Ekrem Şahan  Ankara 

İmam Hatip Liselerinin 2019 YKS başarısını TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, Akit’e değerlendirdi. Yükseköğretime geçiş sınavlarına 2,5 milyondan fazla öğrencinin müracaat ettiğini belirten TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, “Bu öğrenciler arasında sınav sonucunda ilk yüz kişi arasında 17 İmam Hatipli öğrencimizin, ilk bin kişi arasında ise yüzün üzerinde İmam Hatipli öğrencilerinin bulunması bu okullar üzerinde yapılan tartışmalara öğrencilerimizin verebileceği en güzel cevap olmuştur.” dedi.

Özellikle belli merkezlerce üretilen İmam Hatiplerde başarının düştüğüne dair sürdürülen kara propaganda ve algı operasyonlarının, imam hatip okullarının sayısının gereğinden fazla artırıldığına dair söylemlerin bu başarılar ile birlikte ne kadar anlamsız duruma geldiği görülmüştür” diyen Öksüz, “İmam Hatip Ortaokulları’ndan, İmam Hatip Liselerine geçiş yapan öğrencilerimizin de gelecek eğitim öğretim sezonuyla birlikte üniversite sınavlarına girmeye başlaması bu başarıları kat be kat artıracaktır inancını taşıyoruz” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:17
  1. Ankara
  2. İmam Hatip Liseleri
  3. 2019 YKS
  4. TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz
  5. Akit
  6. Yükseköğretime geçiş sınavları
  7. İmam Hatip Ortaokulları

YORUM YAZ

  • Tr.Tr.1 sa önce
    Geri zekalılar ilk yüzde 17 değil...100 sayısal+100 eşit ağırlık+100 Sözel toplamında yani 300'de 17 yapar...Buda ortalama %6,67 yapar....
  • ataata1 sa önce
    hasımsız azınlığa oxford ve cambridge.in de birer osmanlı usulü medrese olduğunu anlatmak gerekli.... dekanın da baş imam olduğuna inanamazlar....
  • Fr frFr fr1 sa önce
    Hic fark etmez keşke yüzde 50 başarı olsun istemeyen namerttir ama unutmayın hep söylüyorum yüzeysel bakarsan böyledir ama herkeste biliyorki dershaneler oldugu müddetce egitimin okudugu okul basarisi degil dershanelerin verdiği eğitimin başarısıdır.
  • Bagiye Bagiye 1 sa önce
    İHL ler kim tutar sizibe,birde oradan mezun edilirkendeist ve ya ateist olarak mezun etmeseler sizi ne güzel olur du.

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