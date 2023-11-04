'İhlas Armutlu Tatil Köyünde devremülk kiraya verilmesi halinde adeta soygun yapılıyor'

Akit okuruyum. Bir akrabamın serzenişini, mektup haline getirmesini istedim ve size yolladım. Yayınlarsanız, sevinirim:

“Yalova İhlas Armutlu Termalde; 22 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında devremülk sahibiyim.



Devremülkümüze bu dönem gidemeyeceğimizden idareye kiraya vermelerini bildirdik. Dönemi başlayalı 3 gün geçtiği halde hâlâ kiraya vermediler. Bir arkadaşımız 4 gün kullanmak istedi, ona kullandırtmalarını bildirdik. Devremülk İdaresi noterden muvafakat gönderilmesini şart koştu. Bildirdikleri emaile noter muvafakatını gönderdik. Ancak bu sefer de muvafakat aslını kargoyla gönderdiğimize dair makbuz fotoğrafı olmadığı için muvafakat verdiğimiz kişiyi devremülkümüze almadılar. Saatin 17.00’yi geçtiğini kargoların kapandığını önceden böyle bir şey demediklerini anlattık. Devremülkü yeni aldığımız için bu sefere mahsus bir geceliğine açacaklarını, ertesi gün sabahleyin erkenden kargoya verdiğimiz makbuz fotoğrafını göndermemizi istediler.



İçeri girecek kişiden de ayrıca 1250 lira vekil kullanım aidatı, 750 lira depozito 450 lira aidat daha istemişler. Bu kadar parayı alıp ancak bir günlüğüne açmışlar. Kanaatimce bunu yapmalarının sebebi bizim yerimizi kendileri kiraya vermek üzere ellerinde boş tutmak, kiraya verirlerse komisyon alabilmek, onu alamayacakları için bu tür yaklaşımla göz yıldırmak.



İşim gereği ertesi gün kargoyu gönderemedim. 3. gün gelmişler, noter muvafakat aslının kargoya verildiğine dair makbuz fotoğrafı gelmedi diyerek, termal suyu kesmişler. Şimdi kalan süre için bir başka yakınımızın kullanacağını bildirdik. Onun için de yine noterden muvafakat vermemizi ve bunu kargoya verdiğimize dair kargo makbuz fotokopisini istiyorlar, ayriyeten yine 1250 lira vekil aidatı ödenmesini ve 750 lira depozito ödenmesini istiyorlar. Başka devremülklerde hiç böyle sorun olmuyor, telefonla kimin geleceğini söylüyoruz, en fazla mail ya da WhatsApp’tan yazmamızı istiyorlar, başka hiçbir şart ileri sürmüyorlar. İhlas yıllardır herkese aynı muamele yapıp herkesi önce notere, kargoya paralar ödettiriyor ve kendilerine de fazladan vekil aidat diye aidat alıyorlar. Oysa ki aidat verilen hizmetlerin devremülkü olan paylaşımıdır, bunu ödediğimiz halde ve bizim yerimizi kullananlara ekstra ek hizmet vermedikleri halde bu aidatı ne adına alıyorlar, resmen haksız kazanç sağlıyorlar.



Bu hukuksuzluğa karşı ben yasal yollardan her türlü girişimlerde bulunacağım.