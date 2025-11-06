İHH'dan Sudan çağrısı

Vakfın Fatih'teki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Sudan'daki çatışmaların yaşandığı bölgelerde insani kriz oluştuğunu, bu ülke için zamanın tükendiğini söyledi.

İslam dünyasında Filistin'e yardım eden en güçlü iki devletten biri olan Sudan'daki çatışmalardan kadın ve çocukların etkilendiğini belirten Yıldırım, "Bütün Türkiye halkına, dünyaya sesleniyorum. Filistin için bedel ödeyen Sudan'a yardımları, Gazze'ye gönderir gibi gönderin, hiçbir ayrım yapmayın. Gemilerimiz yola çıkacak, oradayız, olmaya devam edeceğiz. Hepinizin yardımlarını Sudan halkı için bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

“25 milyon insan bundan doğrudan etkilendi”

Sudan'ın İstanbul Başkonsolosu Osama Mahjoub Hassan Dirar da 2023'ten bu yana Sudan'da başlayan krizle birlikte çok ciddi sorunla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Sudan'da insanların eğitim, sağlık ve temel ihtiyaçlardan uzak kaldığını dile getiren Dirar, “Yaklaşık 25 milyon insan bundan doğrudan etkilenmiş durumda, 12 milyon insan iç göçe maruz kaldı. Bu kriz bölgede bizi ciddi sorunlarla karşı karşıya bıraktı. Sağlık ve eğitim sistemi durmuş vaziyette.” dedi.

Dirar, bölgeye insani yardımlar ve temel ihtiyaçların ulaşmasının her geçen gün zorlaştığını vurgulayarak, "Sudan halkı her şeye rağmen direniyor. Sudan ordusu her türlü ihtiyacı gidermek ve Sudan halkının yanında olduğunu göstermek için temel gıda ve eğitim anlamında her türlü desteğini sunmaktadır. Biz de buna yönelik her türlü çalışmaya hazırız. Sudan'da her şeye rağmen yaşam devam ediyor." şeklinde konuştu.

İHH Program Geliştirme ve Strateji Birimi Koordinatörü Faruk Erkılıç da Vakfın, Sudan'daki çalışmalarını anlattı.

Şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne giren Faşir'den göç eden sivillere yönelik yeni yardım planlarını bugün itibarıyla devreye aldıklarını dile getiren Erkılıç, kamuoyu desteğinin insani yardımların ulaştırılmasında büyük rol oynadığını belirtti