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Aktüel İHH’dan sel sonrası Gazze’ye acil yardım
Aktüel

İHH’dan sel sonrası Gazze’ye acil yardım

Yeniakit Publisher
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İHH’dan sel sonrası Gazze’ye acil yardım

Gazze'de 70 bin çadırın sular altında kaldığı yağışlar sonrası İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 4 bin çadır örtüsü ve 2 bin battaniyenin dağıtımına başlandı.

İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle alt yapının çöktüğü Gazze'de, yaşanan yağışlar sonrası 70 bin çadırı su bastı. Yaşanan selle birlikte, çok sayıda çadırın yanı sıra yatak, battaniye ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Gazzeliler salgın hastalık ve donma tehlikesiyle karşı karşıya

İsrail’in bombardımanları sonucunda kanalizasyon, drenaj ve temel kentsel hizmet tesislerinin neredeyse tamamen çökmesi sebebiyle, sokaklarda biriken yağmur sularının tahliye edilmesi mümkün olmuyor. Kanalizasyon sularının yağmur sularıyla karışarak yerleşim alanlarına ve çadırlara ulaşması salgın hastalık risklerini artırıyor.

Havaların soğuması, bölgede yakıt, soba ve diğer ısınma araçlarının bulunmaması sebebiyle özellikle bebekler, küçük çocuklar ve kronik hastalığı olan yaşlılar donma tehlikesiyle karşılaşıyor.

 

İHH acil yardım çalışması başlattı

Gazze’de insani yardım çalışmalarına ara vermeden devam eden İHH İnsani Yardım Vakfı, yaşanan sel sonrası yeni bir acil yardım çalışması başlattı. Çalışma kapsamında vakıf tarafından 4 bin adet çadır örtüsü dağıtılıyor. Ayrıca, 2 bin adet battaniyenin dağıtımı da devam ediyor.

Öte yandan İHH İnsani Yardım Vakfı Gazze’de şu anda her gün 7 bin kişiye sıcak yemek dağıtımını da sürdürüyor. Vakıf, Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

İHH aracılığıyla Gazze’ye destek olmak isteyen bağışçılar, GAZZE yazıp 3072’ye SMS göndererek 50 TL, 4072’ye SMS göndererek ise 240 TL’lik destek verebiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyen bağışçılar ise vakfın internet sitesi üzerinden ya da banka hesap numaraları üzerinden destek olabiliyor. 

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