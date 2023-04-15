İHH’dan Polonya’da iftar

Polonya'da 600 yıldır varlığını sürdüren Müslüman Lehistan Tatarları dillerini, kültürlerini, ve dinlerini yaşatmak için zorlu bir mücadele veriyorlar. Bugün Polonya genelinde 3 bin nüfusa sahip Tatarlar dünyadaki Müslümanların maddi ve manevi desteğine muhtaçlar. Ramazan onlar için hem kültürlerini korumak hem de bir arada dayanışmanın en güzel örneği. İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay konuyla ilgili Yeni Akit’e şu değerlendirmelerde bulundu: Polonya’da sadece tatarlar değil Özbek, Tacik ve Çeçen topluluğu da burada uzun yıllar mücadele veriyor. Buradaki Müslümanlar, ticareti ve kültürel varlıklarını yaşatmak için bir ortam oluşturmuşlar. Polonya’da ki Müslüman toplumunda çok çok çeşitli renk görüyoruz. Yani Kafkaslardan özellikle Rusya’dan sorun yaşamış bir çok baskı altında kalmış Müslüman toplumların Polonya’da rahat bir biçimde yaşadıklarını gözlemliyoruz.



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