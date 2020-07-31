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Aktüel

İHH'dan Macaristan'da kurban kesimi

Yeniakit Publisher
2020-07-31 19:59:56 -
İHH'dan Macaristan'da kurban kesimi

BUDAPEŞTE (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Macaristan'da 70 hisselik kurban kesti.

Programı İHH ile organize eden Türk-Macar Kültür Merkezinin Başkanı Ahmet Barışçıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nın yıllardır ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu söyledi.

Barışçıl, İHH'nın Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl da birçok ülkede proje yürüttüğünü, bu kapsamda Macaristan'da da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 10 büyükbaş hayvanın kesildiğini bildirdi.

Ahmet Barışçıl, kurban etlerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da Macar İslam Cemiyeti Merkezi önünde dağıtıldığını kaydetti.


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