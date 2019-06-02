0553 313 94 23

İHH'dan Latin Amerika ülkelerine iftar ve kumanya

Brezilya, Bolivya, Ekvador, Haiti, Kolombiya, Peru ve Venezuela'da yaklaşık 5000 kişiye iftar veren İHH, bin 200 kişiye de kumanya dağıttı

02 Haziran 2019 Pazar 23:57
İHH'dan Latin Amerika ülkelerine iftar ve kumanya

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bazı Latin Amerika ülkelerinde yaklaşık 5 bin kişiye iftar verdi, binden fazla kumanya dağıttı.

Dünyanın farklı bölgelerinde Ramazan programları düzenleyen İHH, Latin Amerika'da da Brezilya, Bolivya, Ekvador, Haiti, Kolombiya, Peru ve Venezuela'da yardım faaliyetlerinde bulundu, iftar verdi.

İHH Avrupa Amerika Masasından Mehmet Çelik, Brezilya'da yaklaşık bin 200, Peru'da 1000, Kolombiya'da yaklaşık 400, Bolivya, Ekvador, Haiti ve Venezuela'da her biri 600 kişilik iftarlar verdiklerini bildirdi.

Bu ülkelerde bin 200'ü aşkın kumanya dağıtımı da yaptıklarını belirten Çelik, Peru'da Müslüman çocuklara okul öncesi eğitim verilen bir merkeze de kırtasiye malzemesi sağladıklarını dile getirdi.

Çelik, Latin Amerika'da her yıl ramazan çalışması yaptıklarına dikkati çekerek, bu ülkelerin sayısının giderek arttığına vurgu yaptı.

İHH'nın Latin Amerika'daki insani ve İslami faaliyetlerini sürdüreceğini belirten Çelik, ayrıca Kurban Bayramı'nda da çalışma yapacaklarını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 23:57
  1. İHH
  2. Latin Amerika
  3. iftar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabük’te trafik kazası: 5 yaralı
    1. Karabük’te trafik kazası: 5 yaralı
    2. Diyanet İşleri Başkanı Sakarya’da..
    3. Yenilenen muhtarlık seçimini eski..
    4. "Milli meselelerde ortak tavır alma..
    5. Tekrarlanan seçimde yeni Kaynarca..
    6. Otomobil kayganlaşan yolda takla attı:..
    7. Azez’deki patlamada yaralananlar..
    8. Karabük’te otomobil takla attı: 2..
    9. Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O..
    10. Binalı Yıldırım canlı yayında soruları..
    11. Yenileme seçimleri
    12. Katar'dan "Birlik içinde Körfez'den..
    13. GÜNDEM ÖZETİ / 3 Haziran 2019
    14. Yunanistan'da yerel seçimlerde ana..
    15. Fransa, Bolivya'yı 2 golle geçti
    16. İHH'dan Latin Amerika ülkelerine iftar..
    17. Azez’deki bombalı saldırıda ölü sayısı..
    18. TEM’deki yoğunluk yerini akıcı bir..
    19. Milli Takım göz doldurdu!
    20. Geri dönüşüm fabrikasında yangın
    21. Milli maçın ardından
    22. Cuper: "Fransa’ya karşı oynamak kolay..
    23. Şişli'deki cinayete 3 tutuklama
    24. Hasbeyliler geleneksel iftar yemeğinde..
    25. En Güzel Osmanlı Çileği için yarıştılar
    26. Kızılırmak havzasında çeltik arazileri..
    27. Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü, 3..
    28. TFF ve Özbekistan Futbol Federasyonu..
    29. İçişleri Bakanı Soylu: “İstanbul’un..
    30. Başkanları buluşturan dinleti
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    AK Partili Orhan Miroğlu: Kürtlerin bunu yapması tarihi bir hata olabilir
    AK Partili Orhan Miroğlu: Kürtlerin bunu yapması tarihi bir hata olabilir
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Numan Kurtulmuş araştırma sonucunu paylaştı! AK Parti yüzde 65
    Numan Kurtulmuş araştırma sonucunu paylaştı! AK Parti yüzde 65
    Bahçeli'ye yakın isimden Tunceli Belediye başkanına sert sözler: Komünist lavuk...
    Bahçeli'ye yakın isimden Tunceli Belediye başkanına sert sözler: Komünist lavuk...

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı