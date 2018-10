İHH'dan 'Gazze'ye Yardım Cuması' kampanyası

Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman'da "Gazzeye Yardım Cuması" kampanyasına destek çağrısı yapıldı.

Malatya'da, İHH öncülüğünde 30 sivil toplum kuruluşunun (STK) üyeleri, tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi avlusunda bir araya geldi.

Hamza Atlı, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in, Filistin'in sınır kapılarını kapatarak, bölgeyi açık hava hapishanesine çevirdiğini belirtti. Gazze'ye İsrail tarafından uygulanan ablukanın 12. yılına girildiğine ve kentte hayatın durma noktasına geldiğine işaret eden Atlı, şöyle devam etti:

"Abluka 4 bin 500'den fazla şehit ve 20 binden fazla yaralıya neden oldu. Saldırılar ve işgal girişimleri nedeniyle yerleşim birimlerinin yüzde 70'i yıkıldı. Gazze'deki sosyal çöküntü sosyal hayatta hissedilmekte. Kentteki su kirliği yüzde 95. Çocukların yüzde 45'i yetersiz beslenmeye bağlı sağlık problemleri yaşıyor. 17 bin yetim çocuk yardım bekliyor. Gıda ve ilaç gibi temel yaşam maddeleri abluka nedeniyle kente ulaştırılamıyor. Sistematik İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'deki fabrikaların yüzde 80'i kapandı. Kentteki işsizlik oranı yüzde 60, yoksuluk sınırında yaşayanların oranı yüzde 65. Kente yardımlara bağlı yaşam yüzde 90'larda. "

İlaç yetersizliğinden dolayı hastaların çoğunun tedavi edilemediğini anlatan Atlı, Birleşmiş Milletler raporuna göre 2020'ye kadar ablukanın hafiflememesi durumunda Gazze'nin yaşanılmayacak bir yere dönüşeceğini dile getirdi.

Atlı, İsrail'in uyguladığı hukuksuz ambargo ve saldırılara karşı olduklarını belirterek, kampanya kapsamında ilaç, insani yardım ve nakdi destek toplanacağını sözlerine ekledi.

'Zalimler için yaşasın cehennem'

Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları tarafından abluka altındaki Gazze'ye yardım çağrısı yapıldı. Cuma namazının ardından Balıklıgöl yerleşkesinde İHH Şanlıurfa Temsilciliği öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tekbir getirdi, "Kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin davası, zalimler için yaşasın cehennem" sloganları attı.

İHH Şanlıurfa Temsilciği Sekreteri Mehmet Ali Aytiş, grup adına yaptığı açıklamada, dünyanın en yoğun şehirlerinden biri olan Gazze'nin yıllardır ambargo ve abluka altında nefes almaya ve yaşamaya çalıştığını söyledi.

'Mücadelemizi sürdüreceğiz'

Mısır ve işgalci İsrail rejimin sınır kapılarını kapalı tutarak bölgeyi açık hava hapishanesine dönüştürdüğünü belirten Aytiş, şöyle konuştu:

"Gazze'de ambargo, abluka ve saldırılara bağlı olarak yaşanan sosyal çöküntü, hayatını her alanında hissedilmektedir. Ekonomik sıkıntılar, altyapı sorunları ve yaşanan kısıtlamalar özellikle sağlık ve eğitim sektörlerinde çok önemli problemler ortaya çıkarmaktadır. Gazzelilerin içinde bulunduğu ve en acil şekilde çözülmesi gereken sorunlar her geçen gün ağırlaşmakta. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Gazze dostlarıyla birlikte siyonist İsrail'in bu hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Her geçen gün Filistin'deki zulmü artıran İsrail'e karşı bizler de mücadelemizi sürdüreceğiz."

Açıklamanın ardından grup tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı.

Adıyaman'da da Demokrasi Parkı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından abluka altındaki Gazze'ye yardım çağrısı yapıldı.