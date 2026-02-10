İHH’dan Balkanlar’daki 6 ülkede kış yardımı

21 ülkede kış yardım çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’da da ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Arnavutluk’taki çalışmalar çerçevesinde, 250 öğrencili bir okula 20 soba ve 20 metreküp odun dağıtılırken, 100 aileye 200 adet battaniye ve 31 aileye de soba verildi.

Kosova’da ise, 86 aileye aile başına 2 metreküp olmak üzere toplam 172 metreküp yakacak odun ve 84 aileye 168 adet battaniye dağıtıldı.





Çalışma yürütülen diğer bir ülke olan Bosna Hersek’te de, 54 öğrenci kapasiteli bir öğrenci yurduna 25 ton yakacak pelet desteği verilirken, 10 aileye toplam 20 metreküp odun ve 7 aileye soba dağıtımında bulunuldu.



Yakacak odun dağıtımı yapılan Kuzey Makedonya’da 58 aileye 116 metreküp, Karadağ’da 25 aileye 50 metreküp ve Sırbistan’ın Sancak bölgesinde 22 aileye 66 metreküp odun dağıtıldı.

Vakıf, dünyanın dört bir yanında kış yardım çalışmalarına devam ediyor.

Destek olmak için

İHH’nın kış yardım çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar, KIS yazıp 3072’ye SMS göndererek 50 TL, 4072’ye SMS göndererek ise 240 TL destek olabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, vakfın internet sitesi ya da banka hesapları üzerinden destek verebiliyor.