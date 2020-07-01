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İHH'dan Afrin'de Kovid-19'a karşı bilgilendirme çalışması

Yeniakit Publisher
2020-07-01 11:44:22 -
İHH'dan Afrin'de Kovid-19'a karşı bilgilendirme çalışması

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde yaşayanlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin bilgi verdi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin'de Kovid-19'a karşı bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Vakıf olarak 5 bin bilgilendirme broşürünü, bölgedeki ev ve iş yerlerine dağıttıklarını anlatan Tosun, "Ekiplerimiz tarafından bölgede yaşayanlara Kovid-19 tedbirleri ve virüsün diğer hastalıklardan farkı konusunda uyarılar yapıldı." diye konuştu.

Tosun, kent merkezinde belirli noktalara büyük bilgilendirme afişleri astıklarını ifade ederek Afrin'de saha çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.

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