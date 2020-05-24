İHH’dan 2 milyon mağdura Ramazan yardımı

Çeyrek asrı aşkın bir süredir her Ramazan ayında iftar sofraları kuran, kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekât, sadaka, fitre ve bağışlarını; savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine uzak yakın demeden ulaştıran İHH, bu yıl yine yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürerek toplamda 2 milyon 18 bin 612 ihtiyaç sahibine ulaştı. Yurt içinde İnsani Yardım Dernekleri ile birlikte İHH, toplamda Türkiye’de 81 ilde 852 bin 140 kişiye yardım ulaştırırken, yurtdışında ise 1 milyon 166 bin 472 kişiye hayırseverlerin desteklerini ulaştırdı.

Daha önceki yıllarda görevli, gönüllü ve bağışçıdan oluşan ekipleriyle birlikte 5 kıtaya uzun yolculuklar yapan İHH ekipleri, bu yıl Koronavirüs nedeniyle yurt dışı temsilcilikleri ve partner kurumlar üzerinden yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. İHH ekipleri, yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çaldı, Ramazan bereketini uzak iklimlere taşıdı. Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki yardımların dağıtımına, Koronavirüs nedeniyle erken başlandı. Ramazan başında Koronavirüs sebebiyle krizlerin yaşandığı 15 ülke ve bölgede çalışma yapacağını duyuran İHH, farklı coğrafyalardan gelen yardım taleplerini de dikkate alarak çalışma yaptığı ülke sayısını 45 ülke ve bölgeye çıkardı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olundu, yetimlere bayramlık giysiler hediye edildi, kumanyalar dağıtıldı, iftariyelikler ulaştırıldı, ihtiyaç tespit edilen durumlarda yetimler için nakdi yardımlarda bulunuldu.

1 milyon 79 bin 640 kişi kumanyalardan istifade etti

Türkiye ve dünya genelinde 246 bin 857 kumanya paketi dağıtıldı. Yurt içinde ve yurt dışında dağıtılan bu kumanya paketlerinden toplamda 1 milyon 79 bin 640 ihtiyaç sahibi istifade etti. Kumanyaların içerisinde bir aylık temel gıda malzemeleri bulunuyordu. Dağıtımlara İHH Gönüllü Motorize ve Off-Road ekibi de katıldı.

137 bin 244 kişiye fitre, fidye ve zekât yardımı

İHH’ya emanet edilen zekatlar da yine yıl boyunca olduğu gibi Ramazan ayında da muhtaçlara ulaştırıldı. 137 bin 244 kişi, hayırseverlerin fitre, fidye ve zekat bağışlarından faydalandı.

601 bin 940 kişiye iftariyelik

Suriye, Yemen, Somali, Sudan, Gazze, Bangladeş ve Arakan gibi öncelikli kriz bölgelerine daha fazla ağırlık verildi. Ramazan boyunca 601 bin 940 kişiye iftariyelik dağıtımı yapıldı. İftariyeliklerin büyük çoğunluğu Suriye’de dağıtılırken, diğer kısmı da Türkiye’deki evsizlere ve dünyanın çeşitli bölgelerinde dağıtıldı.

100 bin yetime bayramlık hediye edildi

İHH, yetim ve mağdur çocuklar için de bir sürpriz hazırladı. Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşıladı. Kıyafet yardımları, Türkiye başta olmak üzere 22 ülkede 100 bin 396 yetim ve mağdur çocuğa ulaştı.

Koronavirüs yardımları

İHH, Ramazan’ın hemen öncesinde başlatmış olduğu Şimdi Dayanışma Vakti kampanyası kapsamında Koronavirüs nedeniyle mağduriyet yaşayan 59 bin 392 kişiye hijyen paketi ulaştırdı. Ayrıca 40 bin sağlık ve güvenlik personeline de sahurluk gıda malzemesi ulaştırdı.