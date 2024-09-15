İHH yüz binlerce Gazzeliye insani yardım ulaştırdı

Gazze’ye yönelik saldırılarına devam eden işgal rejimi İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 40 bin 972 kişiyi şehit etti. Saldırılarda 94 bin 761 kişi ise yaralandı.

İşgal askerleri ve Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsraillilerin Batı Şeria ve Kudüs'ün doğusundaki saldırılarında ise, 700’den fazla kişi şehit oldu.

Gazze’de 2009 yılında bu yana ofisi bulunan İHH, 7 Ekim sonrasındaki süreçte ise yardım çalışmalarını daha da artırdı. Vakıf, Gazze’deki ofisi ve görevlileri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yoğun çalışmalarda bulunuyor.

İHH Gazze’de 10 milyon 135 bin adet sıcak yemek dağıttı

Gazze’ye yönelik son saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana İHH tarafından şehirde; 10 milyon 135 bin 504 adet sıcak yemek, 2 bin 59 tanker içme suyu, 176 bin 832 adet gıda kolisi, 9 milyon 385 bin 902 adet ekmek, 1 milyon 169 bin 368 adet muhtelif gıda (konserve, makarna, hazır yemek paketleri v.b.), 44 bin 33 adet battaniye, 747 bin 855 paket lipid bazlı besin takviyesi, 57 bin 610 adet halı, 20 bin 236 adet elbise, 105 bin 568 adet hijyen paketi ve 129 bin 789 çuval un dağıtımı yapıldı.

Gazze’ye 12 ambulans

İHH tarafından ayrıca, Gazze’ye ulaştırılmak üzere 12 ambulans satın alındı. Ambulansların tamamı AFAD aracılığıyla Gazze’ye ulaştırıldı.

Vakıf tarafından ulaştırılan diğer bazı yardımlar ise şu şekilde: “2 bin 44 adet çadır, bin 300 ilk yardım çantası, 63 bin 743 hasta ve bebek bezi, 10 bin 80 paket bebek maması, 11 bin 311 aileye sebze dağıtımı, 10 bin 168 paket hurma, 340 adet medikal ürün ve 485 litre yakıt.”

Yardım çalışmaları devam ediyor

Vakıf, AFAD tarafından organize edilen 3 yardım gemisi ve 1 yardım uçağına çeşitli yardım malzemelerinden oluşan 41 TIR’lık insani yardım malzemesi desteği verdi.

Kuveytli kuruluş Kuwait Society for Relief ve İHH tarafından ortak hazırlanan insani yardım gemileri ile de farklı birçok kalemde 2 bin 650 tona yakın malzeme gönderildi. Gönderilen ilk gemideki yardımlar Gazze’ye ulaştırıldı. İkinci gemideki yardımların bir kısmının Gazze’de dağıtımları yapılırken, bir kısmı ise sınırda şehre girmeyi bekliyor.

Vakfın Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmaları devam ediyor.

Destek olmak için

Gazze halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden GAZZE yazıp 3072’ye SMS göndererek 30 TL, 4072’ye SMS göndererek ise 130 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH İnsani Yardım Vakfı’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da vakfın banka hesap numaralarına açıklama kısmına GAZZE yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.