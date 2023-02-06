İHH tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde

Dün gece Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkiledi. Yaşanan artçı depremlerin ardından bugün öğlen saatlerinde 7,6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha yaşandı.Depremlerde; Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da toplam 2 bin 818 bina yıkıldı. Son belirlemelere göre depremde 912 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 3 kişi yaralandı. İllerde, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İHH acil yardım çalışması başlattı

İHH İnsani Yardım Vakfı da depremin hemen ardından acil yardım çalışmaları için harekete geçti. Bu kapsamda 51 ilden 756 kişilik arama kurtarma ekibi depremden etkilenen illere yönlendirildi. Öte yandan bir mobil aşevi İstanbul’dan bölgeye doğru yola çıktı. Ayrıca Kilis’te hazırlanan gıda kumanyaları da depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi.

20 bin çorba ve 40 bin ekmek dağıtılacak

İHH ekipleri tarafından yardım çalışmaları kapsamında Kilis’te 7 bin 600 kişiye çorba ikram edildi. Gün sonuna kadar 20 bin kişiye çorba dağıtılması hedefleniyor. Ayrıca, Suriye’nin Azez kentinde faaliyet gösteren ve İHH tarafından un desteği verilen bir fırın da depremden etkilenenlere ulaştırılması amacıyla 40 bin ekmek üretti. Üretilen ekmekler, İHH ekiplerince Suriye’den alınarak deprem bölgelerinde dağıtılacak.

İhtiyaç listesi açıklandı

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından deprem bölgelerinde acil ihtiyaç duyulan malzemeler şu şekilde sıralandı: Battaniye, çadır, ekmek, su, yağmurluk, mat, elektrikli ısıtıcı, konserve hazır gıda, soğuk sandviç, meyve suyu, ışıldak, bebek bezi, hijyen malzemeleri, mont, bot, enerji verici gıdalar, (çikolata,kek gibi)

Bölgeye yönelik yardım çalışmaları AFAD koordinesinde gerçekleştiriliyor.

Destek olmak için

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın deprem bölgelerinde yaptığı yardım çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar DEPREM yazıp3072’ye SMS göndererek 10 TL destekte bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “TÜRKİYE DEPREM” yazarak çalışmalara destek olabiliyor.