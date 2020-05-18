  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Müthiş kazanç: Koronavirüs Çin'e yaradı!

İHH, Ramazan'da evsizleri unutmadı

İstanbul'da seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu

Kadir gecesinde oruç tutmanın sevabı nedir? Kadir gecesi gündüzünde orucun faziletleri

Kaylule uykusu nedir?
için kalan
Aktüel

İHH, Ramazan'da evsizleri unutmadı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Ramazan ayının başından bu yana İstanbul’da evsiz vatandaşlar için 10 bin kişilik iftar ve sahur ikramında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 19:09:00 -

Ramazan 2020 çalışmalarını “Hep Birlikte Ramazan” sloganıyla yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, yurt içi ve yurtdışındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Muhtaç ailelerin kapıları teker teker çalınıyor ve hayırseverlerin kumanya, hijyen paketi, zekat ve fitre yardımları onlara ulaştırılıyor.

Ramazan ayı boyunca İHH, sokakta yaşayan evsiz vatandaşları da unutmayarak 10 bin kişilik iftar ve sahurluk ikramında bulundu. İstanbul’da gerçekleşen çalışma ile evsizlere iftar için çorba, tavuklu pilav, tatlı, şerbet, su, sandviç, kek ve meyve suyu ulaştırıldı. İftariyelikler; Saraçhane Parkı, Eminönü Meydanı ve Taksim Meydanı’nda verilirken, sahurluk ikramları da evsizlerin geceledikleri parklar ve köprü altları gibi mekanlarda gerçekleştirildi.

İyilik hareketine destek olmak için

Hayırseverler, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan insanlar için zekâtlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını İHH’nın iyilik hareketine katabilir ve Ramazan boyunca gerçekleştirilecek kampanyalara destek olabilirler. Bunun için bağışçılar;

-FITRE yazıp 4072’ye SMS göndererek 27 TL,

-IFTAR, KUMANYA ya da BAYRAMLIK kelimelerinden birini yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL,

-İHH’nın banka hesaplarından, internet sitesinden online olarak ve en yakın İHH merkezine başvurarak yardımda bulunabilirler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı