İHH, Ramazan'da evsizleri unutmadı

Ramazan 2020 çalışmalarını “Hep Birlikte Ramazan” sloganıyla yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, yurt içi ve yurtdışındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Muhtaç ailelerin kapıları teker teker çalınıyor ve hayırseverlerin kumanya, hijyen paketi, zekat ve fitre yardımları onlara ulaştırılıyor.

Ramazan ayı boyunca İHH, sokakta yaşayan evsiz vatandaşları da unutmayarak 10 bin kişilik iftar ve sahurluk ikramında bulundu. İstanbul’da gerçekleşen çalışma ile evsizlere iftar için çorba, tavuklu pilav, tatlı, şerbet, su, sandviç, kek ve meyve suyu ulaştırıldı. İftariyelikler; Saraçhane Parkı, Eminönü Meydanı ve Taksim Meydanı’nda verilirken, sahurluk ikramları da evsizlerin geceledikleri parklar ve köprü altları gibi mekanlarda gerçekleştirildi.

İyilik hareketine destek olmak için

Hayırseverler, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan insanlar için zekâtlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını İHH’nın iyilik hareketine katabilir ve Ramazan boyunca gerçekleştirilecek kampanyalara destek olabilirler. Bunun için bağışçılar;

-FITRE yazıp 4072’ye SMS göndererek 27 TL,

-IFTAR, KUMANYA ya da BAYRAMLIK kelimelerinden birini yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL,

-İHH’nın banka hesaplarından, internet sitesinden online olarak ve en yakın İHH merkezine başvurarak yardımda bulunabilirler.