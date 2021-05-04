  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan duyurdu: Ödemeler yarın başlıyor
Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı
HİSAR-A füzesi hedef uçağı vurdu!
Bakan duyurdu: Yarın hesaplarda olacak
Oruç İHH, Nijer'de 26 bin 120 kişiye ramazan yardımı götürdü
Oruç

İHH, Nijer'de 26 bin 120 kişiye ramazan yardımı götürdü

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında Nijer'de 26 bin 120 kişiye yardımda bulundu. 15 bin kişi kumanya, bin 500 kişi zekat ve fitre, 2 bin kişi iftar, 7 bin 200 kişi ise kurban eti yardımlarından faydalandı. Ayrıca 300 çocuğa da bayramlık hediye edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 12:41:00 -
İHH, Nijer'de 26 bin 120 kişiye ramazan yardımı götürdü

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, İHH'nin iyilik kervanı, her yıl olduğu gibi bu ramazan da dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahipleri için yola çıktı. Ramazan 2021 çalışmaları kapsamında Afrika'ya giden İHH ekipleri, Nijer'in başkenti Niamey ve çevresinde 26 bin 120 kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

İHH'nin kumanya yardımlarından 15 bin 120 Nijerli istifade ederken, zekat ve fitre bağışlarından ise bin 500 ihtiyaç sahibi faydalandı. Bölgede 2 bin kişiye iftar veren İHH, ayrıca 80 büyükbaş adak keserek 7 bin 200 kişiye de kurban eti dağıttı.

İHH ekipleri, bölgedeki çocukları da unutmayarak 300 bayramlık hediye etti.

Hayırseverler, zekatları, fitreleri, sadakaları ve kumanyalarıyla İHH'nin ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Ceyhan 'Stoklamamız lazım' demişti... Avrupa ülkesi o aşıyı 'tehlikeli' bulup programdan çıkardı!
Dünya

Mehmet Ceyhan 'Stoklamamız lazım' demişti... Avrupa ülkesi o aşıyı 'tehlikeli' bulup programdan çıkardı!

Danimarka Sağlık Otoritesi, Johnson & Johnson tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının “kan pıhtılaşmasına” neden olduğu gerekçesi il..
Bağcılar’da nostalji bahçeleri beyaza büründü
Yerel

Bağcılar’da nostalji bahçeleri beyaza büründü

Bağcılar’ın göz bebeği Nostalji Bahçelerinden biri olan Kiraz bahçesindeki ağaçlar çiçek açtı. Adeta beyaz gelinlik giyen görüntüsüyle eşsiz..
Kademeli normalleşme planı belli oldu
Gündem

Kademeli normalleşme planı belli oldu

Tüm Türkiye 17 günlük tam kapanmanın ardından başlayacak olan normalleşme planını merak ediyor. Alınan bilgiye göre, kapanma sonrası kademel..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay