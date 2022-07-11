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Dünya İHH kurban ekibi trafik kazası geçirdi! Acı haber...
Dünya

İHH kurban ekibi trafik kazası geçirdi! Acı haber...

Kurban Bayramı çalışmaları için Togo'da bulunan İHH ekibi trafik kazası geçirdi. Olayda 2 kişi vefat etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 12:06:00 - 2022-07-11 12:06:57
İHH kurban ekibi trafik kazası geçirdi! Acı haber...

İHH'nın dünya genelinde yürüttüğü yardım faaliyetleri Kurban Bayramı'nda da devam ederken, Togo'dan acı haber geldi. Togo'da İHH kurban ekibi trafik kazası geçirdi.

Haksöz Haber'in aktardığına göre, İHH’dan konuya dair şu açıklama yapıldı;

Dün 23:00 sularında Togo da bulunan 4 kişilik kurban ekibimiz trafik kazası geçirdi. Saat 02:00 civarında kaza haberi bizlere ulaşmış olup süreç takibe alınmıştır.

Bursa şubemizden 2, Antep ve Trabzon teşkilatlarımızdan 1’er kişi olmak üzere toplam 4 kişi kaza geçirmiş olup 2 kardeşimiz şehit olmuş  ve 2 kardeşimiz de yaralanmıştır.

Bursa şubemizde görevli personelimiz olan Ercan Ersoy ve Antep teşkilatımızdan Resul Çerezoğlu kaza yerinde vefat etmiştir.Bursa şubemizden Mehmet Ali Akpınar ile Trabzon teşkilatımızdan Mustafa Aydın yaralı olarak hastaneye kaldırılmışlardır.

Şimdilik can tehlikesi olmamak ile birlikte hastanede tedavi altındadır.

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Yorumlar

Mardinli Hoca

Allah cc şehid olanlar rahmetiyle rahmet eylesin mekanları cennet iltirfirdevs olması ve yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum

Mehmet

Şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına svenlerine sabırlar dilerim yaralı kardeşlerimize Allah acil şifalar versin
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