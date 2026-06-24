İHH Gazze’de sahra okulu açtı

İşgalci İsrail’in saldırıları sebebiyle Gazze’deki okulların neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi. Yaşanan büyük yıkım dolayısıyla Gazzeli öğrenciler, eğitim imkânlarına ulaşamıyor. Gazze’de gıda, barınma, su, hijyen ve sağlık gibi pek çok alanda insani yardım çalışmalarında bulunan İHH, eğitim alanındaki faaliyetlerini de sürdürüyor. Vakıf, Şubat ayında açılışını yaptığı sahra okulunun ardından, Gazze’de ikinci bir sahra okulunu daha hizmete açtı.

864 öğrenci eğitim görüyor

Açılışı yapılan Hz. Ebubekir Sahra Okulu, 8 sınıftan oluşuyor. 288 öğrencinin aynı anda eğitim alabildiği okulda, gün içerisinde 3 farklı zaman diliminde eğitim veriliyor. Okulda bu şekilde toplamda 864 öğrenciye eğitim veriliyor.

İşgalci İsrail’in okulları da hedef alan saldırıları sebebiyle, vakfın hizmete açtığı sahra okulları Gazze’de eğitim ihtiyacının karşılanması noktasında önemli bir yere sahip.

Şubat 2026’da ilkini, şimdi ikinci sahra okulunu açan İHH, Gazze’deki çalışmalarına devam ediyor.

Destek olmak için

Gazze halkı, apartheid İsrail’in işgal ve ablukası altında gıda, temiz su, barınma ve hayat hakkı gibi birçok temel insan hakkından mahrum durumda. İHH aracılığıyla Gazze halkına destek olmak isteyen bağışçılar, GAZZE yazıp 3072’ye SMS göndererek 50 TL, GAZZE yazıp 4072’ye SMS göndererek ise 240 TL bağış yapabiliyor. Ayrıca, İHH’nın internet sitesi üzerinden ve banka hesapları aracılığıyla da destek olunabiliyor.