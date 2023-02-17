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Aktüel İHH 5 bin 852 kişiyle deprem bölgesinde
Aktüel

İHH 5 bin 852 kişiyle deprem bölgesinde

İHH İnsani Yardım Vakfı deprem bölgelerinde 5 bin 852 arama kurtarma görevlisi ve yardım gönüllüsü ile faaliyetlerde bulunuyor. İHH Arama Kurtarma Ekipleri vefat etmiş ve yaralı olarak 2 bin 934 kişiyi enkazdan çıkarırken, acil yardım gönüllüleri de yüzbinlerce kişiye farklı alanlarda destek ulaştırdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 21:50:00 -
İHH 5 bin 852 kişiyle deprem bölgesinde

Depremin ilk saatlerinden itibaren arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, 5 bin 852 arama kurtarma görevlisi ve acil yardım gönüllüsü ile çalışmalarına devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri şu ana kadar vefat etmiş ve yaralı olarak 2 bin 934 kişiyi enkazdan çıkardı. Acil yardım ekiplerinin çalışmaları kapsamında da gıda, barınma ve giyecek gibi birçok alanda deprem bölgelerine yardımlar ulaştırıldı.

1 milyon 284 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı

İHH tarafından deprem bölgelerine yönelik yapılan yardım çalışmaları şu şekilde:

-1 milyon 284 bin 976 adet sıcak yemek

-5 milyon 304 bin 721 adet ekmek

-750 adet yardım TIR’ı ve kamyonu

-143 bin 317 adet battaniye

-1 milyon 348 bin 249 adet su

-57 bin 873 adet hijyen kiti

-226 bin 596 kıyafet

-12 bin 612 adet bebek maması

-65 bin 949 adet bebek bezi

-322 bin 624 adet gıda ve ikramlık

-38 bin 954 adet eşya

Destek olmak için

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın deprem bölgelerinde yaptığı yardım çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar DEPREM yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL destekte bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “DEPREM” yazarak çalışmalara destek olabiliyor.

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