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Gündem İhbar üzerine jandarma gitmişti! Tokat’ta patlama yaralılar var
Gündem

İhbar üzerine jandarma gitmişti! Tokat’ta patlama yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-05-18 23:12:00 -
İhbar üzerine jandarma gitmişti! Tokat’ta patlama yaralılar var

Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 5’i jandarma personeli 7 kişi yaralandı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ihbar üzerine gittikleri evde patlama meydana geldi. Olayda 5’i jandarma personeli 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir ihbar üzerine Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü köyünde bulunan bir bağ evine giden jandarma ekiplerinin eve girdikleri sırada patlama meydana geldi. İddiaya göre 5 jandarma personeli ile Sefa K. ve Ahmet K. isimli kişiler yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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