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Yerel

İhbar alan polis baskın yaptı! Ele geçirilenler şoke etti

Suriye'den kaçak silah getirileceği bilgisi alan polisin baskını üzerine, 17 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 11:10:00 -
İhbar alan polis baskın yaptı! Ele geçirilenler şoke etti

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine silah getirileceği bilgisi üzerine sınır bölgesine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 17 kalaşnikof silah ile bu silahlara ait 17 şarjör ele geçirildi.

Uzun namlulu silahlar incelemek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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