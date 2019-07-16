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İHA’nın 15 Temmuz fotoğrafları Balıkesirlilerin beğenisine sunuldu

Balıkesir Valiliği koordinasyonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İhlas Haber Ajansı ortaklığında düzenlenen 15 Temmuz fotoğraf sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu.

16 Temmuz 2019 Salı 14:15
İHA’nın 15 Temmuz fotoğrafları Balıkesirlilerin beğenisine sunuldu

Balıkesir Valiliği koordinasyonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İhlas Haber Ajansı ortaklığında düzenlenen 15 Temmuz fotoğraf sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu.


İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin objektifinden çıkan 15 Temmuz fotoğrafları Balıkesir’de sergilenmeye başlandı. Balıkesir Valiliği’nin koordinasyonunda ve Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile yapılan sergi büyük beğeni topladı. Sergi açılışında konuşan Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, "Büyükşehir Belediyemiz daha önce de sergiler açmıştı. Gerçekten çok güzel fotoğraflar var. Bu sergi için başta Büyükşehir Belediyemize ve İhlas Haber Ajansı’na çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Balıkesir Büyükşehir Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan da İhlas Haber Ajansı’na teşekkür ederek başladığı konuşmasında 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Küçükkapdan, "İhlas Haber Ajansı sağ olsun. Ellerine sağlık, yüreklerine sağlık. Büyük bir emek ortaya koymuşlar. 15 Temmuz ruhunun unutulmaması, nakşedilmesi, hatıralarda kalması için Büyükşehir Belediyemizle birlikte bir sergi ile bugün taçlandırıyor. 15 Temmuz’u hep beraber yaşadık. Zihinlerimizde hala taptaze. Dün akşam da hamdolsun İstanbul, Ankara ve Balıkesir’de coşku ile kutlandı. O şiirleri, o görüntüleri görünce o şehitleri görünce gözlerimiz yaşardı. Allah bu millete o acıyı bir daha göstermesin diye dua ediyoruz. Tabi bugün anlamlı bir sergi açıyoruz. Çünkü mutlaka insanoğlunun unutmak gibi bir özelliği var. Unutamazsak yaşayamayız ama bazı şeyleri de unutmamak lazım. 15 Temmuz gecesi küçük kızım 6 yaşındaydı. O zaman çok korkmuştu. O gece o evde kaldı, biz sokağa çıktık. Sabah eve geldiğimizde kızımın ilk bana sorduğu şey bana ’Tayyip Erdoğan yaşıyor mu’ dedi. Bu hala o anı hatırlıyor ve yaşıyorum. ’Yaşıyor kızım. Bu devlet bu millet yaşayacak.’ Yavaş yavaş hatıralar düşmeye başladı. Unutuyoruz, unutturmamamız lazım. Gençlerimiz bazı şeyleri önemsesinler ama başka şeyleri unutsunlar ama asla 15 Temmuz’u unutmasınlar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bunu bir görev kabul ediyoruz. 15 Temmuzu bu şehre, bu millete, valiliğimizle birlikte unutturmayacağız” şeklinde konuştu.


Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa Çek ise sergi açılışında yaptığı konuşmada, “3 yıl önce 15 Temmuz’da ülkemiz bir uçurumun kenarından döndü. Eğer başarılı olsalardı 251 şehit, 2 bin 700 yaralı ile kalınmayacak belki binlerce 10 binlerce kişi asılacak bir iç savaş çıkacak yüz binlerce kişi hayatını kaybedecekti. Özellikle Müslüman coğrafyada devam eden karışıklık gibi ülkemizde de Suriye’de Irak’ta olduğu gibi ülkemiz de uçuruma yuvarlanacaktı. Milyonlarca vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanlara, havaalanlarına çıkması ile bu kanlı darbe girişimi bir gün içinde sonuçlandı. Darbecilerin büyük kısmı şu anda cezaevinde. İşte halkımız 3 yıl önce bu darbe girişimine dur dedi. Bundan sonra darbe girişimi yapacaklar karşımızda milyonlarca kişi var diye düşünecek. Bu sergi için Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.


Yoğun programları nedeniyle sergi açılışına son anda yetişen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da sergiyi beğendiklerini ifade ederek, İHA ailesine teşekkür etti. Konuşmaların ardından il protokolü sergiyi dolaştı. İHA Balıkesir Temsilcisi Bahadır Demirçeviren ise fotoğrafların hikayelerini aktarırken, ev sahipliği için de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.



Sergi 4 gün belediye sergi salonunda açık olacak


Sergi açılışına Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan, Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Türkan Buğra, Veteriner Odası Başkanı Hüdai Tanrıkulu ve daire başkanları katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:15
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