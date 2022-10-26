İhanetse koş, hizmetse kaç!

Elektrikli otomobil sektöründe çığır açacak Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) seri üretim fabrikasının açılışı 29 Ekim 2022’de yapılacak. Cumhuriyet’in 99’uncu yıldönümünde gerçekleştirilecek açılışta dünya otomobil devlerine karşı adeta güç gösterisinde bulunulacak. Türkiye’nin 120 yıllık rüyası olan ve 60 yıl önce yarım kalan hayal olarak bugünü bekleyen yerli otomobil girişiminde TOGG, asra damga vuracak. 2023’ün Mart ayında yollarda olması beklenen TOGG’un fabrika açılış töreninin birlik ve beraberlik atmosferi içerisinde gerçekleştirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından muhalefet parti liderlerine de katılım daveti gönderildi.

Heykel olsa gelirlerdi

Haçlı Batı’nın ajan elçileri çağırınca koşa koşa giden, ABD’ye sır ziyaretler düzenleyen Millet İttifakı liderleri, asra damga vuracak her yerli ve milli projede olduğu gibi milli otomobilin açılışından da kaçtı. TOGG’un fabrika açılış törenine davet edilmelerine rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daveti reddetti. Kılıçdaroğlu’nun katılım göstermeyeceğini açıklayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açılışta “siyasi şov yapılacağını” öne sürerek tıynetini de ortaya koydu. İP lideri Akşener ise açılışa gitmeyeceğini ancak partisinin Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın’ın İP’i temsilen açılışta bulunacağını duyurdu.

Akit’e konuşan yazarlar, 300 yıllık çeşmeye musluk takmaya giden, ekmek üretmeyen halk ekmek fabrikasını açarak şov yapan, ülkemize ve insanlığa hiçbir faydası olmayan heykellerin açılışında boy gösteren Zillet liderlerinin milli otomobil TOGG’la ilgili bu anlamlı günde fotoğraf karelerinde yer almayacak olmasına tepki gösterdi.

Bunların millete verecek bir şeyi yok

Gazeteci Yazar Mehmet Beyhan, hangi siyasi görüşe sahip olunursa olunsun herkesin Türkiye ailesinin mensubu olduğuna dikkati çekerek “Bu ülkeye ve millete karşı aidiyet duygusu duyan herkes yapılan güzel hizmetlerden memnuniyet duymalıdır” dedi. Beyhan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin kendi aracını üretmesi, tarihe geçecek ve günlük siyasetin üstünde tutulması gereken büyük bir milli hamledir. Hükümetin 29 Ekim’de tüm siyasi partileri TOGG’un fabrika açılışına davet etmesi, milli hassasiyetin bilincinde olduğunu gösteren asil ve güzel bir davranıştır. İngiliz ve ABD elçilerin davetine koşa koşa giden bu partilerin, milletin sevincine ortak olmak için yapılan daveti reddetmeleri, bu millete verecekleri hiçbir şey olamayacağını göstermiştir. Milletimiz de bunu not edecek ve vakti gelince hesabını soracaktır.”

Bunlar iktidara gelse TOGG’u durdururlar

Türkiye’nin yerli milli aracını üretmesinden 3 kesimin rahatsızlık duyduğunu söyleyen Araştırmacı Yazar Ercan Faras ise şunları ifade etti; “Bunlar otomobil üreten ülkeler, TOGG’un arkasından çok daha fazlasının geleceğini gören küreselciler ve o güçlere bağımlı siyaset yürütenler. Muhalefet TOGG’u Türkiye’nin değil de AK Parti’nin projesi gibi lanse etmeye çalışıyor. Muhalefet eğer açılışta fotoğraf verirse, bu TOGG’un halk nezdinde biraz daha ‘Türkiye projesi’ olmasını sağlayacak. Bunu istemiyorlar. Bu yüzden orada görüntü vermek istemiyorlar. Ben muhalefetin iktidara geldiği takdirde başta savunma projeleri olmak üzere TOGG’u da durduracağını düşünüyorum. ‘TOGG’u kapatacağım’ diyemezler elbette. Hangi parti olursa olsun yapamaz bunu. Ancak ‘şu firmaya, peşkeş çekmek için yapılmış, bu projenin gerçekleri başkaymış’ gibi bahanelerle bu projeleri yavaş yavaş arka plana atacaklardır.”