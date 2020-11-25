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Dünya İhanet sonrası ilişkileri derinleştiriyorlar! Netanyahu ziyarete gidiyor
Dünya

İhanet sonrası ilişkileri derinleştiriyorlar! Netanyahu ziyarete gidiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'i ziyaret edeceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 04:18:00 -
İhanet sonrası ilişkileri derinleştiriyorlar! Netanyahu ziyarete gidiyor

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesi, İsrail Başbakanı'nın gelecek hafta başında ilk kez açık şekilde Abu Dabi ve Manama'yı ziyaret edeceğini yazdı.

Tarihi ziyaret diye duyurdular

Gazete "tarihi" olarak nitelendirdiği bu ziyaretler kapsamında Netanyahu'nun BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile görüşeceğini kaydetti. Netanyahu'nun ofisinin Abu Dabi ve Manama'daki (Bin Zayid ve Al Halife'nin) ilgili ofislerle ziyarete ilişkin son düzenlemeleri yaptığı aktarıldı.

Haberde, "İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesi Başkanı Zvi Hauser ile BAE Meclisi Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Ali Raşid en-Nuaymi arasında gerçekleştirilen görüşmede söz konusu ziyaret doğrulandı." ifadelerine yer verildi.

Hauser'in iki ülke parlamento temsilcileri arasında gerçekleştirilen bu ilk resmi toplantıda "Tarih yazdık." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Netanyahu bugün sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajda, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamad bin İsa Al Halife ile telefonla görüştüğünü belirterek, "yakın" zamanda Manama'yı ziyaret edeceğini dile getirmişti.

İsrail ile Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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