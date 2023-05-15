“İhanet” sıfatını hakketmenin dışında ne kazandınız? Değdi mi Temel bey? Değdi mi Ahmet bey, Ali bey?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, mütedeyyin geçinen partilerin CHP safında yer almasını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ayasofya’yı açan Tayyip Erdoğan’ın kazanamaması için yapmadığınız kalmadı..

Etmediğiniz numara kalmadı..

N’oldu?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Desteklediğiniz CHP’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğu, Tayyip Erdoğan’ın %6 gerisinde kaldı..

Ama Temel Karamollaoğlu bey diyordu ki, açık ara kazanacağız..

22 yıldır iktidarda olan, yanındaki Ahmet Davutoğlu’ların, Ali Babacan’ların ihanetini yaşayan Tayyip Erdoğan’a karşı, yine de seçimi kazanamadınız..

Değdi mi Ahmet Davutoğlu..

Başbakan diye anılacaktınız.. Başbakanlıktan ayrılmış da olsanız, dindar kesimde, toplumun genelinde bir ağırlığınız olacaktı.. Belki ilerki dönemlerde, sizi saygı ile ananlar olacaktı. Belki tekrar, ülkenin üst yönetiminde görevler alacaktınız..

Kendinizi harcadınız.. Kendi ayağınıza sıktınız.

Hasetten çatladınız..

“Tayyip Erdoğan bir hiç idi. Biz onu cumhurbaşkanı seçtirdik” dediniz..

Hepiniz birlik oldunuz..

Yetmedi, CHP’yi yanınıza aldınız. Daha doğrusu, siz CHP’ye yanaştınız..

Yine bir şey başaramadınız..

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