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İhanet kuşu lüks yuvadan uçacak! FETÖ’ye yol göründü

Katar’da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, elebaşı Fetullah Gülen dahil FETÖ’ye üye 84 kişinin Türkiye’ye iadesine yönelik listeyi ABD’ye sunduklarını belirterek, “En son Arjantin’de bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi” dedi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:26
İhanet kuşu lüks yuvadan uçacak! FETÖ’ye yol göründü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin Katar’da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu kapsamında düzenlenen CNBC muhabiri Hadley Gamble moderatörlüğündeki yüksek düzeyli mülakat özel oturumunda soruları cevapladı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’den Türkiye’ye iadesi konusunda sürecin nasıl ilerlediğine ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, herkesin bir “CIA ajanı olan rahip Andrew Brunson”a odaklandığını ancak Türkiye-ABD ilişkilerinde bu konudan daha büyük meseleler olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, bu meselelerden birini ABD’nin Suriye’de YPG/PKK’ya verdiği desteğin oluşturduğunu ve bunun Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini, diğer ciddi meselenin ise 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanların elebaşı Gülen’in hâlâ ABD’de yaşaması olduğunu kaydetti.

Sinyal Buenos Aires’te verildi

FETÖ ve elebaşına ilişkin FBI tarafından birçok eyalette yürütülen soruşturmada bu örgütün karanlık tarafının ve ABD yasalarını nasıl ihlal ettiklerinin fark edildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Bizim beklentimiz çok net. İkili anlaşmalarımız var, uluslararası hukuk ortada. Bu kişi ve bu örgüte üye diğerlerini, 84 isimden oluşan listeyi, Türkiye’ye iade talebiyle ABD’ye sunduk” dedi. Çavuşoğlu, Gamble’ın “Bunun gerçekleşeceğine inanıyor musunuz?” sorusu üzerine, “En son Buenos Aires’te bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ancak somut adımları görmemiz gerek. Üzerinden neredeyse iki, hatta üç yıl geçti” dedi.

Katar’da açıkladı

Katar’da düzenlenen 18. Doha Forumu’na katılan Bakan Çavuşoğlu, CNBC Muhabiri Hadley Gamble moderatörlüğünde düzenlenen mülakatta, FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi sorusuna “Konu üzerinde çalıştıklarını” söyledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:26
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
  3. Katar
  4. 18. Doha Forumu
  5. CNBC muhabiri Hadley Gamble
  6. ABD
  7. CIA
  8. Andrew Brunson
  9. Türkiye-ABD ilişkileri
  10. YPG/PKK
  11. 15 Temmuz darbe girişimi
  12. FBI

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