Son dakika ihale haberleri. İhale sorgula. İhale başvurusu nasıl yapılır? İhale bedeli ne kadar? soruları en sık sorulan sorular arasında yer almakta. Peki İhalelerde başlangıç bedeli var mıdır? İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin %75’i, eşyalar için satışa esas bedelin %50’sidir.

Örnek olarak verilecek olunursa 100.000 TL’lik bir araç ihalesinde başlangıç bedeli 75.000 TL olarak belirlenir. Üyeler bu teklifin altında teklif veremezler. Bu ihaleye teklif verecek ilk üyenin teklifi 75.000 TL olarak kaydedilir. 100.000 TL’lik bir eşya ihalesinde başlangıç bedeli 50.000 TL olarak belirlenir. Üyeler bu teklifin altında teklif veremezler. Bu ihaleye teklif verecek ilk üyenin teklifi 50.000 TL olarak kaydedilir.

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