İHA'larda yeni dönem!

Savunma sanayiinde insansız hava araçlarıyla (İHA) adından sıkça söz ettiren Türkiye, sahada oyunun kurallarını değiştirecek yeni bir projeye imza attı. Türkiye’nin tam bağımsız savunma sanayii hedefleri doğrultusunda İHA’ların küresel konumlama sistemi (GPS) olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi (KERKES) Projesi başarıyla tamamladı.

Bilgisayarlı görü teknikleri ve yapay zekâ algoritmaları ile STM mühendislerinin geliştirdiği KERKES Projesi ile döner kanatlı (çok rotorlu) ve sabit kanatlı İHA’lar, GPS’ye ihtiyaç duymadan gece ve gündüz şartlarında görev icra edebilecek. Mevcut durumda döner ve sabit kanatlı İHA’lar, küresel uydu seyrüsefer sistemlerine (GNSS) ve GPS’e ihtiyaç duyuyor. Harekât sahasında GPS kesildiği ya da RF karıştırması (Jammer gibi) yapıldığı ortamlarda İHA’lar uçuş yapamıyor. KERKES ile bu sorun çözülürken, İHA'lar konum, nesne tanıma ve derin öğrenme ile araziden elde ettiği verilerle haritayı karşılaştırarak rota ve hedef belirleyecek. İHA'lar hedef takibi de yaparak hedefleri anında vurabilecek.

Ayrıca KERKES ile İHA'lar, düşman elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev yapabilecek. Bu kritik kabiliyet ile savunmada TSK için hem caydırıcı bir güç hem de muharebe ortamında oyun değiştirici bir teknoloji olacağı yorumlarına sebep oldu. Bu özellik kara ve deniz platformlarına da entegre edilebilecek.

sonucunda elde edilen yetenek seti, diğer mini-mikro, taktik veya operasyonel İHA sistemlerine de uyarlanacak. Helikopter platformları için fırlatma koltuğu uyumluluğu bulunmazken uçak platformları için bu en önemli konuların başında geliyor. Renkli ekran ve sayısal gece görüş teknolojilerinin ilk kez kullanılacağı sistemde, iç kask pilotun kafa yapısı taranarak kişiye özel üretilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi