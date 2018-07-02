İHA'lar tespit etti! Şırnak'ta sıcak temas sağlandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:38
Şırnak yakınlarındaki Cudi Dağı bölgesinde insansız hava aracı (İHA) desteğiyle düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İHA'LAR TESPİT ETTİ
İl Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği istihbari bilgiler doğrultusunda, Cudi Dağı Anılmış köyü bölgesinde İHA ile 2 PKK'lı terörist tespit edildi.
Teröristler, yakın hava desteği ile etkisiz hale getirildi.
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