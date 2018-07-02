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İHA'lar tespit etti! Şırnak'ta sıcak temas sağlandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:38
İHA'lar tespit etti! Şırnak'ta sıcak temas sağlandı

Şırnak yakınlarındaki Cudi Dağı bölgesinde insansız hava aracı (İHA) desteğiyle düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

İHA'LAR TESPİT ETTİ

İl Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği istihbari bilgiler doğrultusunda, Cudi Dağı Anılmış köyü bölgesinde İHA ile 2 PKK'lı terörist tespit edildi.

Teröristler, yakın hava desteği ile etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:38
  1. Şırnak
  2. İHA

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