“İHA ve SİHA’lar sayesinde güvendeyiz”

Otomatik iniş kalkış deneme uçuşları 2006 yılında Gabar Dağı’nda yapılan, terörle mücadele operasyonlarında kullanılan İHA’ların başarısıyla gurur duyan köy sakinlerine Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ürettikleri İHA’ların maketini gönderdi. Akçay Köyü Muhtarı Ramazan Yılmaz ve Kayaboyun Köyü Muhtarı Hakan Vural, gönderilen 20 İHA maketini teslim aldı. Büyük mutluluk yaşayan köy sakinleri, çocuklarla beraber Gabar Dağı eteklerinde parçaları birleştirip İHA maketlerini heyecanla tamamladı.

“Çocuklarımız, geleceğin Bayraktar’ı olacaklar”

Akçay Köyü Muhtarı Yılmaz, Selçuk Bayraktar’ın gönderdiği maket İHA’ların köye ulaştığını belirterek, yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. “Çocuklarla maketleri yaptık. Yıllar önce burada ilk denemeleri yapılan ve şu an gökyüzünde uçan İHA ve SİHA’ların temelleri burada atılmıştı” diyen Yılmaz, bunun gururunu yaşadıklarını belirtti.



Yılmaz, şöyle konuştu: “İHA ve SİHA’ların ne kadar zorlukla yapıldığını şu an daha iyi anlıyoruz. Oyuncağını yapmak bile zor iken gerçeği yapmak ne kadar zordur. Şu an Akçay’ın tepelerinde uçan İHA ve SİHA’lar sayesinde daha güvenli bir ortamdayız. Bunlar hep Selçuk Bayraktar sayesinde. Bunda rahmetli Özdemir Bayraktar’ın da emeği çok büyük. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çocuklarımız da inşallah örnek alırlar, mühendislik yolunda bu gibi işlere imza atarlar. Allah izin verirse çocuklarımız geleceğin Selçuk Bayraktar’ı olacaklar.”

“Çocuklarımız, Bayraktar ailesini yarı Şırnaklı biliyor”

Kayaboyun Köyü Muhtarı Vural da hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirtti. “Özdemir amcamızı kaybettik. Ülkemiz çok güzel bir değerini kaybetti. Keşke herkes Özdemir amcamız gibi arkasında muhteşem eserler bıraksa. Bıraktığı eserler dünyada ses getirdi. Ülkemizin huzur ve refahı için çok güzel bir projeydi” diyen Vural, çocuklarının da bu yolda ilerlemesini temenni etti.



İHA’ların uçuş denemelerinin Şırnak’ta yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Vural, “Çocuklarımız, Bayraktar ailesini yarı Şırnaklı biliyor. Köyün çocukları onları örnek alıyor. Az önce uçak maketini çocuklarla birleştirdik. Ne kadar meşakkatli olduğunu gördük. Gerçeğini yapmasının ne kadar zor olduğunu bir kez daha anladık. İnşallah onlar da daha güzel işlere imza atarlar” ifadelerini kullandı.